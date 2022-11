På sporet af krigen: Tyske anlæg fortæller historie

ODDESUND:Efterhånden er der gået otte årtier siden den tyske besættelse af Danmark. Historien om de fem besættelsesår er grundigt beskrevet, men for de, der ved, hvad der ledes efter, er der stadig oplysninger at hente i de tyske anlæg, som står tilbage .

Et af dem ligger ved Oddesund, hvor tyskerne i 1944 opførte bunkers til antiluftskyts og nærforsvar både nord og syd for broen. Nogle af de tyske bunkers blev fjernet tilbage i 1970'erne, andre tjener i dag nye formål - og så er der også bunkers, som har fået lov at ligge uforstyrret i en lang årrække.

Stillingen ved Oddesund skylle blandt andet sikre broen mod luftangreb. Bunkeren her var monteret med antiluftskyts. Foto: Frihedsmuseet

Nogle af dem er netop genåbnet af frivillige fra Besættelsestidshistorisk Selskab for Thy og Vester Han Herred, BSTH,og fra Foreningen Esbjerg i Atlantvolden, FEiA, i samarbejde med museumsinspektør Jens Andersen, Bunkermuseum Hanstholm.

Under beskydning må ydervæggen ikke berøres, fremgår det af den skrevne tekst på en væg i en af de tyske bunkers ved broen. Foto: Bunkermuseum Hanstholm

- Vi så nogle anlæg, hvor ikke meget var gemt - eller glemt, da de blev lukket for efterhånden mange år siden. Men ved at se på sporene efter de installationer, der havde siddet i den enkelte bunker, for eksempel telefoner og radioudstyr, eller manglen på synlige spor efter installationer, som burde have været der, er det muligt at udbygge billedet af, hvordan både den enkelte bunker var udstyret og af anlægget som helhed, siger Jens Andersen.

Den tyske stilling nord og syd for Oddesund var bamandet med omkring 100 mand. Den er anlagt i 1944 og det kan ses på kvaliteten af anlæggene.

- Betonen er af dårligere kvalitet end for eksempel i de bunkers, der blev bygget i Vigsø i 1942. Her holder anlæggene rigtig godt, men ved Oddesund og i et lignende anlæg ved Aggersundbroen, som også blev støbt i 1944, skaller betonen af og revner. Den dårligere kvalitet kan skyldes mangel på materialer eller helt enkelt, at der på det tidspunkt nok var en fornemmelse af, at anlægget ville have en begrænset funktionstid, forklarer Jens Andersen.

Bunkeren var løbet fuld af regnvand, som ikke kunne løbe væk. Det skyldes, at den er støbt i et "trug", der skulle sikre den mod opstigende grundvand, forklarer museumsinspektør Jens Andersen. Foto: Bunkermuseum Hanstholm

Han betegner anlægget som lille, men veludrustet og "slagkraftigt".

- Luftværnsstillingerne havde 2-centimenter skyts og der var anlæg til nærforsvar. Broer var, og er, vigtige, så de skulle beskyttes, siger Jens Andersen.

Nogle oplysninger om de tyske anlæg kan findes i arkiverne. Dels i de tyske, dels i de registreringer, der blev lavet efter krigen, da anlæggene blev demonteret og tømt.

- En del af den originale tyske dokumentation af anlæggene er gået tabt og efter krigen registrerede man heller ikke alt, men det er muligt at finde oplysninger andre steder. Blandt andet i Rigsarkivet, hvor der er arkivmateriale fra retssagen mod en dansk entreprenør, der arbejde på anlægget, siger Jens Andersen.

Materialet fra arkiverne kan sammen de de ting, der er registreret i de tyske anlæg ved Oddesund sættes ind i en sammenhæng.

- På et tidspunkt ender det måske med en bog om de tyske anlæg ved Oddesund, siger Jens Andersen.