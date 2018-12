Påsat brand: Politiet fandt en benzindunk - og ved hvem de skal lede efter

THISTED: Natten til søndag blev Midt- og Vestjyllands Politi alarmeret fra Jernbanegade i Thisted, hvor der var ild i en bil.

Alarmen lød klokken 01.59.

– Der var ild i bilen, og vi skønnede, at det var mistænkeligt, idet en siderude på bilen var knust - og det var ikke på grund af varmepåvirkningen, fortæller vagtchef Allan Riis.

Mistanken blev underbygget af, at man nær bilen fandt en efterladt benzindunk.

– Vi kørte til en nærtliggende benzinstation, hvor vi kiggede overvågningen igennem. Her så vi, at to personer købte benzin og fragtede den i sådan en dunk. Så vi ved, hvem vi skal kigge efter, konstaterer vagtchefen.

Det var Nordjyllands Beredskab i Thisted, som tog sig af brandslukningen.

En bil ved siden af den antændte bil var også tæt på at antænde, og blev i den forbindelse brandskadet.