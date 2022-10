Påvirket 36-årig amok efter hærværk mod burgerbar

THISTED:Historien melder ikke noget om, hvorvidt manden var sur over, at en burgerbar på Gryde Torv i Thisted endnu ikke havde åbent.

Men i hvert fald tyrede en narko- og alkoholpåvirket 36-årig mand fra lokalområdet mandag formiddag kl. en brosten igennem et skilt på facaden ved Burger Mood.

Midt- og Vestjyllands Politi modtog anmeldelsen om hærværket kl. 10.56. og ti minutter senere sad hærværksmanden anholdt på bagsædet af en patruljevogn på vej til afhøring på politistationen i Thisted.

Her kortsluttede den 36-årige mand endnu engang, da han var i færd med at blive afhørt, og denne gang måtte der fire betjente til at få kontrol over den uligevægtige thybo, som efterfølgende blev kørt til politistationen i Holstebro.

Her skal han blandt andet tilses af en læge, oplyser vagtchef Ole Vanghøj fra Midt- og Vestjyllands Politi.