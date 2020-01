Påvirket mand kørte rundt med tyvekoster

MORS:En 33-årig mand blev tirsdag klokken et om natten stoppet af politiet, da han kørte på Vilsundvej ved Erslev. Han blev sigtet for at køre i påvirket tilstand af euforiserende stoffer. Førerret havde han heller. Kvinden, der ejer bilen, blev tillige sigtet for at have overladt kørslen af bilen til den 33-årige.

Men det stopper ikke her. Politiet undrede sig over, at der i bilen var spande med vejsalt og sække med træpiller.

- Det viste sig, at alt det kom fra Jem og Fix i Nykøbing, så han bliver også sigtet for tyveri, siger Jørgen Jensen fra Lokalpolitiet i Thisted.