Påvirket thybo blev standset af politiet: Tasken var fyldt med knive

VISBY:Mandag aften ved 21-tiden vinkede Lokalpolitiet fra Thisted en bil ind til siden på Oddesundvej i Visby i Sydthy. En 27-årig mand sad bag rattet, og han blev testet for euforiserende stoffer. Testen var positiv, hvilket medførte, at han blev sigtet for at køre i påvirket tilstand. Men det stoppede ikke med det. Han var i besiddelse af knive - blandt andet lå der fire i mandens rygsæk, så han blev også sigtet efter knivloven.

- Desuden blev han også sigtet for at køre i en uregistreret bil, siger politikommissær Jørgen Jensen.