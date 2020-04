Pallerammetyve på spil hos Dolle

FRØSTRUP:Hvem står lige og kan bruge 300 pallerammer? Det spørger man sig om hos trappefabrikanten Dolle i Frøstrup. For både i lørdags, 28. marts, og igen mandag nat, 30. marts, har virksomheden haft besøg af et par mænd i en kassevogn, som har fjernet emballagen fra fabrikkens område.

- Det er pallerammer, som vi får leveret råvarer på, samlet på en Europapalle. De skal leveres retur, og jeg har måttet notere et tab på 25.000 kr. Rammerne kan bruges som blomsterkasser, siger indkøbschef Henrik Nyvang Jensen, Dolle Nordic A/S.

Tyvene er hver af de to nætter kommet igen to gange for at fylde bilen op. Både de og bilen er kommet med på virksomhedens overvågningsvideo, og politikommissær Jørgen Jensen, Lokalpolitiet i Thisted, siger at man lige nu er ved at granske, hvem de kan være. Henrik Nyvang Jensen siger, at varebilen ligner en, der blev observeret i forbindelse med et indbrud i en dagligevarebutik i Frøstrup for nyligt.

- Vi var udsat for et tilsvarende tyveri for et års tid siden. Nu bliver vi nødt til at tage vores forholdsregler, så vi kan undgå, at det sker igen, siger indkøbschefen.