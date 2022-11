Parfumetyv fanget på fersk gerning

THISTED:En 54-årig mand bliver muligvis udvist af landet, efter at han torsdag eftermiddag blev tilbageholdt af personalet i Føtex i Thisted og efterfølgende anholdt. To formodede medgerningsmænd nåede derimod at flygte fra butikken og er fortsat på fri fod.

Den anholdte sigtes for at have forsøgt at stjæle parfume en samlet værdi af omkring 1600 kroner.

Manden har ikke fast bopæl her i landet. Formentlig er der tale om en georgisk statsborger - i hvert fald måtte politiet tilkalde en georgisk tolk i forbindelse med anholdelsen. Og politiet var torsdag i kontakt med Udlændingestyrelsen med henblik på en udvisningssag mod den pågældende, oplyser vagthavende hos lokalpolitiet i Thisted.