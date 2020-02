Pas på ved stranden: Mand og hund reddet op fra blødt sand ved Vorupør

VORUPØR:En mand måtte søndag have hjælp fra beredskabet, efter at han med sin Dobermann-hund havde forvildet sig ud i et område på stranden med sand, der var så blødt, at han ikke selv kunne komme derfra.

Episoden fandt sted på stranden ved Vorupør. Alarmen til Nordjyllands Beredskab lød klokken 11.30.

- Der har dannet sig en række småsøer med op til en meters dybde på stranden, fortæller indsatsleder Kenneth Rosenkrantz fra Nordjyllands Beredskab, og han var ved en af søerne kommet ud på en lille pynt, hvor undergrunden var så blød, at han ikke selv kunne komme derfra.

Det var på denne sandtue, manden og hans hund blev fanget i det bløde sand. Foto: Bo Lehm

Forbipasserende alarmerede med det samme beredskabet, som rykkede ud med både mandskab og maskiner, der kunne hjælpe med at lave en vej ud til området, hvor manden befandt sig, så man kunne komme frem med ambulance og udstyr.

En lokal entreprenør måtte træde til med en rendegraver for at lave et spor, der kunne bringe redningsmateriel og ambulance til stranden, hvor den uheldige mand var fanget. Foto: Bo Lehm

Manden var da kommet fri af det bløde sand, men kunne ikke komme ind, så redningsfolkene måtte lægge stiger over det bløde område, som han og redningsfolkene kunne gå på.

Der måtte nemlig ekstra hjælp ud, fordi den nedkølede og forkomne mand ikke selv var i stand til at bære hunden på stigerne. Undergrunden var så blød, så hunden ikke selv kunne komme på sikker grund, fortæller indsatslederen.

Både hund og mand slap fra den ubehagelige oplevelse uden skader, og de har det begge efter omstændighederne godt.

Det var en opgave lidt ud over det sædvanlige for redningsfolkene, men situationen kan sagtens opstå igen, lyder det fra indsatslederen.

De bløde områder er nemlig meget svære at skelne fra almindelige strandområder, hvor man kan færdes uden risiko for at synke i.

- Jeg havde faktisk svært ved at se, hvor det bløde sand begyndte i dag. Der var kun nogle ganske svage aftegninger, der kunne afsløre det. Så pas på, siger Kenneth Rosenkrantz.

- Det bløde sand er lumsk vi øjeblikket. Det ser fuldstændig ud som almindelig strandsand, men det er mættet med vand, og du opdager det først, når du træder på det og synker i. Der er al mulig grund til at være forsigtig i denne tid på stranden ved Vorupør, siger indsatslederen.