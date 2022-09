Passagerer i upopulær togbus: Der bliver kørt "råddent" på små veje

THY:Denne uge skulle have været den sidste med skramlende busser som erstatning for toget på Thybanen.

Men sidst i august måtte Banedanmark meddele, at sporarbejdet på Oddesundbroen trækker ud. I stedet for 25. september blev 20. november sat som slutdato for arbejdet med at renovere jernbanedelen af broen, og udskifte spor og sveller på den knap 500 meter lange strækning.

Dermed kommer arbejdet, som blev sat i gang 1. maj, til at strække sig over næsten syv måneder.

At toget er savnet - det er der enighed om hos passagerer, som Nordjyske forleden mødte i en af de togbusser, som erstatter toget.

Togbusserne tilbagelægger en stor del af strækningen mellem Thisted og Struer på ganske små veje, fordi den skal rundt til alle de stationer, hvor toget normalt stopper. Og i sommer gav det anledning til en klage over, at der blev kørt "meget stærkt og meget hårdt" den pågældende dag, 27. juli.

Resultatet var mange hårde opbremsninger, hvor vejkryds og rundkørsler syntes at komme som store overraskelser for chaufføren, oplyser klageren, journalist Villy Dall.

Han var tidligere på sommeren passager i en togbus, der kørte i grøften ved Lyngs på Thyholm. Dette uheld kostede Villy Dall en brækket ryghvirvel.

Men i hvert fald på den afgang den 27. juli, som Villy Dall senere klagede over, kørte togbussen ikke hurtigere end tilladt. Det er konklusionen, efter at togselskabet Arriva har undersøgt kørslen ved hjælp af gps-data fra det overvågningssystem, som busserne er udstyret med.

Køreplanen er for stram

En anden af de faste kunder på strækningen, Michael Kristiansen fra Hørdum, deler dog Villy Dalls opfattelse af, at der bliver kørt for hurtigt på de små veje af togbuschaufførerne - selv om de måske nok overholder alle fartgrænser.

- Køreplanen er for stram. Der burde lægges fem eller ti minutter til, siger han.

Michael Kristiansen tager et par gange om ugen med togbussen fra Hørdum til Thisted. Andre dage kører han med bussen i den modsatte retning - fra Hørdum til Hurup.

- Der er en af chaufførerne, der kører som Thorkild Thyrring, siger han med henvisning til den tidligere racerkører.

Hvis det stod til Michael Kristiansen, burde Arriva lægge ruten om mellem Snedsted og Sjørring, så togbusserne kørte omkring Hundborg i stedet for ad de små veje:

- Det er en meget bedre vej, og jeg tror, de kunne gøre det ligeså hurtigt, selv om det er lidt længere.

- Det er nogle skodbusser, siger en af passagererne, Michael Kristiansen, om Arrivas erstatning for toget på Thybanen. Her er en af busserne parkeret ved stationen i Thisted. Foto: Kim Dahl Hansen

Michael Kristiansen har dog ros til én af buschaufførerne på ruten:

- Han kører skide godt. Stille og roligt, og overholder alligevel køreplanen. Jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre.

Men det er altså undtagelsen:

- På de små veje bliver der bliver kørt råddent med de store busser for at holde køreplanen. Og det er nogle skodbusser. Så jeg glæder mig til at toget er tilbage. Det er både hurtigere og mere behageligt, siger Michael Kristiansen - der i øvrigt har en fortid som lokofører hos DSB - bl. a. på Thybanen.

Nikoline Møller, der hver dag kører med togbussen mellem Hurup og Snedsted, savner også toget - selv om det ifølge hende er "fint nok" med togbussen.

- Men det er rigtigt, at de nogle gange kører lidt hurtigt. Og jeg har også oplevet, at bussen kører før tiden, siger hun.

Hos Arriva kan man ikke umiddelbart oplyse, om man har fået flere klager over togbusserne på Thybanen. Men hvis der er kunder, som mener at bussen har kørt hurtigere end tilladt, vil det blive tjekket via gps-overvågningen, fastslår togselskabets presseafdeling.