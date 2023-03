Passagerer og chauffør var fanget i væltet bus

ÅS:En af de tre passagerer kom til undersøgelse på skadestuen, men ellers slap alle efter det oplyste uskadt, da en NT-bus omkring klokken 00.30 natten til tirsdag skred ud på Åsvej mellem Thisted og Vilsund.

På stedet er der en cirka to meter høj skrænt, og bussen endte nede i grøften ved siden af cykelstien.

Passagererne og chaufføren kunne ikke umiddelbart selv komme ud af bussen, men måtte ifølge politiet afvente at redningsmandskab nåede frem til stedet. Herefter er de efter alt at dømme blevet hjulpet ud af bussens tagrude.

Tagruden, som passagerer og chauffør formentlig blev hjulpet ud af, er siden blevet tapet til. Foto: Bo Lehm

Der var tale om dagens sidste X-busafgang mellem Thisted og Nykøbing, med planmæssig afgang fra Thisted kl. 00.18.

- Vi glæder os over at der ikke er sket mere, siger direktør Peter Lang Nielsen fra busselskabet Keolis, som kører på ruten.

Bussen lagde sig på siden neden for Åsvej. Foto: Bo Lehm

- Vores busschauffører er rigtig gode til at køre efter forholdene, så det er meget ekstraordinært, at der sker sådan noget. Grunden til, at der ikke er sket mere, er at han ikke har haft meget fart på, og at bussen er gledet ned i grøften. Han har i hvert fald ikke kørt 80 kilometer i timen, siger direktøren.

- Vi tager os af chaufføren, og han har det godt, tilføjer han.