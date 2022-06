Patienter med kroniske smerter kan nu få særlig hjælp i Thisted

THISTED:Et nyt hospitalstilbud ser nu lyset på Aalborg Universitetshospital i Thisted. Her er der netop åbnet et nyt Tværfagligt Smertecenter, som tilbyder behandlingsforløb til henviste patienter, som har komplekse kroniske smerter.

- Vi ved, at patienter med kroniske smerter kan have svært ved at klare transporten til og fra behandlingsstedet oveni også at skulle modtage behandling. Derfor er vi glade for nu at kunne tilbyde tværfaglig smertebehandling tættere på, hvor patienterne bor, siger afsnitsledende sygeplejerske på Tværfagligt Smertecenter, Birgith Hasselkvist.

Hun forklarer, at der indtil nu kun har været et Tværfagligt Smertecenter i Aalborg.

- Jeg er derfor rigtig glad på vegne af de patienter der bor i og omkring Thy og Mors, at de nu bedre vil kunne tilgå behandlingstilbuddet, siger Birgith Hasselkvist.

Den afsnitsledende sygeplejerske forklarer, at de på smertecenteret ser patienter, som har langvarige smerter med betydelige psykosociale påvirkninger, hvor eksempelvis arbejdslivet eller et uddannelsesforløb er påvirket på grund af kroniske smerter. Livskvaliteten er ofte svært nedsat, og smertetilstanden har fået store følger.

På det nye smertecenter vil der derfor være tilknyttet både psykologer, læger, fysioterapeut, sygeplejersker og socialrådgiver til at varetage behandlingen.

- Behandlingen tager udgangspunkt i en behandlingsmodel med fokus på livskvalitet og smertemestring. Behandlingen gives både i grupper og enkeltvis, og bliver man visiteret til gruppebehandling, så skal man møde frem otte uger i træk a 2,5 time, siger Birgith Hasselkvist.

Det nye tværfaglige smertecenter forventer at kunne tilbyde et behandlingsforløb til cirka 200 patienter årligt og bliver placeret fysisk på hospitalet i Thisted.

For at kunne komme i behandling på et Tværfagligt Smertecenter kræver det henvisning fra ens egen læge eller alternativt sygehuslæge.