Pavilloner fjernes nu fra Simons Bakke

THISTED: - Naboerne har selvfølgelig været tynget af, at de har stået her, og derfor er det også i vores interesse at få dem væk hurtigst muligt nu, hvor der er taget en politisk beslutning om at lukke nødasylcentret helt ned.

Sådan siger Helle Noppenau om de pavilloner, der står på en mark på Simons Bakke og er ved at blive afmonteret.

Helle Noppenau er sektionsleder i det nationale beredskab i Birkerød og har fungeret som forbindelsesofficer mellem Udlændingestyrelsen og Beredskabsstyrelsen i forhold til den praktiske drift af asylcentre ved kasernerne i Thisted, Herning, Haderslev og Næstved.

Teltlejren i Thisted blev åbnet i november 2015, og der var i perioder op til 370 beboere i perioden frem til september 2016, hvor centret på Simons Bakke blev lukket - dog blev telte, pavilloner, toiletvogne og inventar stående for at være klar, hvis der skulle komme en ny bølge af flygtninge.

For et par uger siden fik Thisted Kommune meddelelse fra Udlændingestyrelsen om, at hele asyldriften i kommunen skal afvikles inden april næste år, og derfor blev det klart, at også nødasylcentret skulle lukkes helt ned.

Helle Noppenau oplyser, at pavillonerne, der i en periode blev brugt til skole for flygtningene, fjernes helt tirsdag og onsdag i næste uge.

Beredskabsstyrelsen Nordjyllands bygninger og arealet, hvor der har været teltlejr, renoveres og genetableres i løbet af et par måneder.