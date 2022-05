Penge til nedlagt landsbyskole: - Vi drømmer stort

VORUPØR: Foreningen Vorupør i Udvikling har netop fået 280.000 kroner i støtte til at lave en udviklingsplan for renovering af den tidligere folkeskolebygning i Vorupør. Det er Realdanias kampagne Underværker, der har udvalgt projektet som et af 17 landet over, der støttes i denne ansøgningsrunde.

- Det er helt fantastisk, for så kan vi rent faktisk gå videre med projektet, siger Jan Brusgaard, formand for Vorupør i Udvikling, der ejes af Erhvervsforeningen og Borgerforeningen.

Budgettet lyder på godt 625.000 kroner. Foruden pengene fra Realdania, har Vorupør i Udvikling fået tilsagn om 120.000 kroner fra Thisted Kommune under forudsætning af, at hele projektet bliver gennemført. Man havde søgt kommunen om et beløb på 280.000 kroner, og mangler således stadig 160.000 kroner, idet foreningen også selv har cirka 65.000 kroner at bidrage med.

- Jeg regner med, at vi kan skaffe de 160.000 kroner, og ellers tærer vi på egne midler. Så jeg er 99 procent sikker på, at det lykkes at finde hele beløbet, siger Jan Brusgaard.

Vorupør Skole Vorupør Skole lukkede som folkeskole i 2015.

Bygningen blev overtaget af Erhvervsforeningen og Borgerforeningen, som sammen stiftede foreningen Vorupør i Udvikling, der skulle sørge for at udnytte arealerne til gavn for lokalbefolkningen.

Fribørnehuset forblev i dele af bygningskomplekset, hvor der både er vuggestue og børnehave.

I 2017 blev andre dele af skolen omdannet til kontorfællesskab og iværksætterhus, Surf & Work.

Der er desuden etableret fitnesscenter i bygningen, og andre lokaler, herunder gymnastiksalen, bruges som medborgerhus. VIS MERE

Alexander Bengtsen, medstifter af iværksættermiljøet Surf & Work, der har til huse i Silicon VØ i den gamle skolebygning i Vorupør, forklarer, at de cirka 625.000 kroner, der skal findes nu, går til et forprojekt, som skal bane vejen for et egentligt renoveringsprojekt senere.

- Vores drøm er at lave et Folkehus, der kan rumme endnu mere end det, der er der nu. Vi vil gerne renovere bygningen og gøre den endnu større. Lige nu er der mange af rummene, der bliver brugt, men det er stadig en gammel folkeskole, hvor vi har klattet noget maling på væggene og sat nogle hylder op, siger han.

Forprojektet skal afdække mulighederne for, hvad det såkaldte Folkehus kan rumme.

- Det helt store projekt med at renovere hele bygningen vil måske, et skud i tågen, koste et sted mellem 30 og 40 millioner. Det ved vi ikke endnu. Så de penge, vi har fået nu, er kun en dråbe i havet, siger Alexander Bengtsen og fortsætter:

- Pengene skal bruges til at ansætte nogle, måske en tegnestue, der kan udarbejde noget professionelt materiale, vi kan tage med i fondsansøgningerne til det rigtige byggeriprojekt, der kommer efter forprojektet. Vi, der sidder i foreningerne nu, er frivillige folk, som slet ikke har kapaciteterne til at drive sådan et projekt.

Der skal desuden holdes en række beboermøder, hvor borgerne i Vorupør kan komme med ønsker og ideer til, hvad bygningen og udearealerne fremover skal kunne rumme.

- Vi drømmer stort. Nationalparkcentret og havbadet har formået at samle mange millioner kroner, så det tror jeg også, vi kan. Jeg synes, vi har et godt projekt, og der er behov for udvidelse. Børnehuset har venteliste, og der er også stor interesse for iværksætterhuset, siger Alexander Bengtsen.