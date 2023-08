Pengekassen bugner: Bedste halvårsresultat nogensinde

Flere nye kunder, den generelle renteudvikling og i særdeleshed afkastet på sparekassens egen fondsbeholdning.

Det er alt sammen ting, som har bidraget til, at Sparekassen Thy har landet et halvårsresultat på 171 kroner for skat - det hidtil bedste halvårsresultat i sparekassens historie, fremgår det af en pressemeddelelse fra Sparekassen Thy.

Nye kunder med en sund økonomi skaber fremgang, og siden årsskiftet har sparekassen budt velkommen til knap 1900 nye kunder, hvor særligt tilgangen af erhvervskunder har været meget tilfredsstillende. Kundetilgangen bidrager til, at sparekassens udlån fortsat er opadgående, men ikke i samme i samme tempo som tidligere.

Generelt ser Sparekassen Thy en afmatning på efterspørgslen efter finansiering – særligt på privatområdet, hvor blandt andet boliginvesteringer er et område, hvor kunderne er afventende. Kundernes økonomi er fortsat sund og robust. Der er ikke fundet behov for nedskrivninger, og der er ingen tendenser, der endnu peger på tab for sparekassen.

Hvis samfundet bevæger sig ind i en økonomisk recession, er Sparekassen Thy dog godt forberedt. Sparekassen har i et særligt ledelsesmæssigt skøn forhøjet krisekassen til at imødegå eventuelle tab til 107 mio. kr.

Plus på aktier og obligationer

Hvor Sparekassen Thy ved seneste halvårsregnskab konstaterede et kurstab på 33 mio. på obligationsbeholdningen, er der i årets 6 første måneder en indtægt på 16 mio. kr.

Aktiebeholdningen, herunder særligt sektoraktierne, har også bidraget med et positivt afkast på 29 mio. kr., hvor de sidste år blot udgjorde 6 mio. kr. Udviklingen i det samlede afkast på fonds- og likviditetshåndteringen påvirker halvårsresultatet positivt med 113 mio. kr. i forhold til sidste år. Det er hovedforklaringen på det gode halvårsresultat.

Hertil kommer den generelle renteudvikling i 2023, hvor såvel indlåns- som udlånsrenterne løbende er forhøjet. Med baggrund i den lavere efterspørgsel efter finansiering har der været et fald i gebyrindtægterne på 7 mio. kr. Samlet løftes nettorente- og gebyrindtægterne fra 205 mio. kr. til 276 mio. kr.

Leasing i vækst

Et af de områder, hvor der til gengæld ikke kan læses en afmatning, er på leasingområdet, som er vokset med 7% siden nytår. Sparekassens leasingselskab, Krone Kapital, bidrager igen positivt til regnskabet og leverer et halvårsresultat på 20 mio. kr. før skat.

På udgiftssiden er det fortsat den ambitiøse strategi om at blive Bedst til Kunder, der sætter retningen. Der investeres i flere gode medarbejdere, både i stabene og ude i de enkelte filialer for at understøtte sparekassens positive udvikling.

Antallet af medarbejdere er nu 246 i Sparekassen Thy og i alt over 300 medarbejdere på koncern-niveau, der også omfatter Krone Kapital.

Investeringerne i medarbejdere og bedre løsninger på IT-området har medført, at de samlede koncernomkostninger er steget med 11 procent til 157 mio. kr.

Indregnes resultatet samt en stigning i kundernes indskud af garantkapital på 43 mio. kroner er sparekassens egenkapital nu på 2,4 mia. kroner, som løfter kapitalprocenten til 27,9%. og Sparekassen Thy har aldrig stået på et stærkere økonomisk fundament end nu.