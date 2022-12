Pengene er der ikke: Besparelser gør ondt på børn- og familieområdet

THISTED:Med en tillægsbevilling på 26,8 mio. kroner - heraf 3,5 mio. kroner til de skoler, der har overskredet budgettet, har Thisted kommunalbestyrelse på ugens møde sikret, at ender når sammen på dette års budget for kommunens børne- og familieudvalg.

- Tak for opbakningen, sagde udvalgsformand Peter Larsen (V) som sin kommentar til tillægsbevillingen, inden kommunalbestyrelen drøftede muligheden af at sikre, at udvalgets 2023-budget kunne overholdes.

Kommunalbestyrelsen godkendte reduktioner for 5,2 mio. kroner på udvalgets budget. Blandt dem at forældrebetalingen til SFO hæves med 100 kroner om måneden "hurtigst muligt" - et tiltag, der vil give en indtægt på 0,8 mio. kroner.

En reduktion i tildelingen af SFO-timer på 5 procent giver andre 1,5 mio. kroner, og der hentes 0,7 mio. kroner på reduktion af rengøring og pedeldrift. Desuden skal der findes 0,7 mio. kroner på "lukning af tilbud". Hvilke er endnu ikke afklaret.

Yderligere vil en "nedlæggelse af funktion" give en besparelse på 500.000 kroner - udvalget har endnu ikke fået et oplæg om det punkt, ligesom det også skal laves et oplæg for en budgetreduktion på 1 mio. kroner under overskriften "Ændring af indsatser".

Byrådsflertallet godkendte reduktionerne. Per Skovmose (K) undlod at stemme. Tidspunktet for at finde besparelserne var forkert, sagde han.

- I budgetforliget for 2023 fik vi en tillægsbevilling på 3,3 mio. kroner, nu skal der reduceres med 5,2 mio. kroner. Vi har vedtaget at se på skoler og dagpasning - det her bør være en del af det analysearbejde, sagde Per Skovmose.

Jens Otto Madsen (EL) stemte imod budgetreduktionerne. Begrundelsen var, at er var tale om "sociale nedskæringer" blandt andet fordi forældrebetalingen til SFO øges, samtidig med, at timetallet reduceres - og at er fra 1. august lægges op til lukning af tilbud.

- Der burde være taget hånd om tingene tidligere - eller også skulle det være udskudt, sagde han.

- Det gør ondt at fjerne noget, men vi har kun de penge, vi har på vores velfærdsområder, sagde Ulla Vestergaard (S).

- Udvalget har forsøgt at finde den bedste løsning. Også selv om det gør ondt, sagde Morten Bo Bertelsen (SF).