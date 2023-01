Pengene skal tjenes på kajen: Her ligger havnens forretning

HANSTHOLM:- Hanstholm Havn er ikke bagud i forhold til andre havne, når det gælder mulighederne for at blive en del af den grønne omstilling. Nu har vi haft mulighed for at se på havnen som forretning, og der er grundlag for at skabe en god forretning.

Siden årsskiftet har Hanstholm Havn været kommunal, og efter knap en måned har kommunen haft tid til at se nærmere på havnen som virksomhed. Der skal nok komme styr på både udfordringer og resultater, konstaterer borgmester Niels Jørgen Pedersen (V).

- Der har været en tendens til at se havnen som årsag til alt, hvad der går skævt. Kommunen har nogle udfordringer, og så kommer havnen oveni, men den rummer muligheder for at udvikle CO2-lagring, møller og nye energiformer og for at skabe nye forretningsområder. Alt sammen ting, vi bør tale meget mere om, siger Niels Jørgen Pedersen.

Han understreger, at kommunen i løbet af 2023 har styr på havnens drift. Den bliver positiv før betaling af renter og afdrag.

- Den store udfordring er havnens gæld på 550 mio. kroner, som skal afdrages over 25 år. Vi skal årligt afdrage 22 mio. kroner på investeringen i havneudvidelsen. Det i sig selv viser nødvendigheden af, at havnen får nogle aktiviteter som gør, at der tjenes penge til at afdrage på gælden. Her er møller og grøn omstilling vigtige. Det er jo ikke nok at bygge en ny og stor mole og tro, at den i sig selv skaber aktivitet. Vi skal selv være aktive for at skabe den, siger borgmesteren.

Han konstaterer, at kommunen i sin granskning af havnens forretningsmæssige forhold har konstateret, at nok er der taget initiativer til at skabe nye forretninger, men ikke af den slags, som for alvor kan bidrage til vækst og aktivitet.

- I havnens forretningsplan er der satset ensidigt på fiskeri, på nogle langsigtede og måske ikke helt konkrete planer - og på initiativer, som måske har givet omtale, men ikke bidraget voldsomt til forretningen, siger borgmesteren.

Et eksempel på det sidste er Restaurant Medvind.

- Havnen købte bygningen, hvor Medvind lå, for et forholdsvis stort beløb, indrettede lokalerne og lejede dem ud for fem procent af restaurantens omsætning, inklusive el og varme. Det er et eksempel på, at der er sket noget, men ikke noget, som har skabt indtjening til havnen som forretning, siger Niels Jørgen Pedersen og understreger, at en vigtig del havnens forretning ligger på de ting, der kommer ind over kajen.

Hanstholm er ikke bagefter og andre havne er ikke langt foran, når der arbejdes for at udvikle nye forretningsområder på energi og grøn omstilling, siger borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) som her er fotograferet, da han for nylig indviede en lynladestation i Thisted. Foto: Bo Lehm

Nu er der skabt så meget overblik over virksomheden Hanstholm Havn, at arbejdet med at opbygge og udvikle forretningen kan gå i gang.

- Et første vigtigt skridt er at få rejst vindmøller på havnens område. Et andet er at se på de muligheder, der er, når der skal bygges nye havvindmølleparker og arbejdes med CO2-lagring, siger han.

Et af de projekter, der kan få betydning for Hanstholm er etablering af en havvindmøllepark i Vigsø Bugt.

- Det vil give aktivitet til havnen og skabe arbejdspladser, som det er set andre steder, siger borgmesteren.

Hanstholm Havn har også været nævnt i forbindelse med etablering af PtX-anlæg.

- Her ser vi nok længere ud i tiden, for den slags anlæg kræver strøm, og den skal komme fra vindmøller. På land eller til havs, så er møllerne et vigtigt første trin.

Udviklingsområderne ligner til forveksling det, andre havne også satser på.

- Men det vil være forkert at sige, at Hanstholm er bagefter og andre er langt foran. Det er områder, hvor der er plads til alle, for energi og grøn omstilling er vigtige.