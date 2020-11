Pensioneret betjent: Autoværn giver mig klaustrofobi

Aalborgvej, der passerer Østerild og fortsætter gennem klitplantagen til Vesløs Huse, har i sommer fået autoværn på den strækning for at gøre vejen klar til en hastighedsgrænse på 90 km/t. Men gør det vejen mere sikker, eller udsætter det i virkeligheden trafikanter for større fare i tilfælde af uheld? Det mener en pensioneret betjent og tidligere lokalformand for Rådet for Større Færdselssikkerhed.