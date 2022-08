Stort jubilæum: Thybo har bællet 3000 Thy Pilsnere... i København

KØBENHAVN/THISTED:Man skal ikke gå over åen efter vand. Der er nok heller ikke mange, der vil anbefale, at tage turen fra sit hjem i Thisted til København for at købe en Thy Pilsner, når man kan få den meget billigere derhjemme.

Det ved Per Bach egentlig godt. Alligevel blev den 48-årige thybo lørdag hædret for at have bællet hele 3000 Thy Pilsnere på Jernbanecafeen, der ligger lige ved siden af Københavns Hovedbanegård. Hver gang, man runder 30 øl får man en medalje - så han har altså nu 100 af slagsen.

- Jeg ved godt, at det er lidt sindssygt, at en mand, der bor i Thisted, tager til København og køber øl fra Thisted Bryghus til 45 kroner - det ville nok være smartere at blive i Thisted, hvor man nok kan få dem for en 20'er. Men stemningen og atmosfæren her er bare noget helt specielt. Det er derfor, vi kommer igen gang på gang og hygger helt sindssygt, fortæller Per Bach, da Nordjyske fanger ham på telefonen under receptionen for 3000 bajers-jubilaren.

I dagens anledning har flere venner fra Thisted og endda Pers søster, der bor i Norge, fundet vej til Jernbanecafeen for at fejre præstationen. Alle selvfølgelig iført t-shirts, der er lavet til begivenheden.

Tre timer og tre kvarter

Første slurk på vej mod hæderen blev taget for cirka 13 år siden, fortæller Per Bach, der til daglig arbejder som sælger med ansvar for store dele af det nordiske marked i et firma, der producerer specialsæder til diverse køretøjer.

Siden har værtshuset været et fast stop, når thyboen har været i hovedstaden. Flere gange har Jernbanecafeen også været målet i sig selv, når Per Bach har tilbagelagt de cirka 400 kilometer fra Thisted.

Og selvom man kan bruge lige så lang tid, man har lyst til, på at få udfyldt det stempelkort, der udløser en medalje, er Per Bach ikke typen, der normalt trækker tingene i langdrag.

Per Bachs første møde med Jernbanecafeen fandt sted for 13 år siden. Privatfoto

- Min rekord for 30 øl er tre timer og tre kvarter. Jeg har også en enkelt gang forsøgt at nå to medaljer på én dag, men der måtte jeg give op efter øl nummer 58. Så var der simpelthen ikke plads til flere, erkender han.

Per Bach har endnu ikke sat nye mål efter at have rundet den store milepæl, men sidste medalje er næppe indkasseret endnu.

- Man skal jo stoppe, mens det stadig er sjovt, og jeg har da også engang joket med, at jeg ville stoppe, når jeg nåede 100 medaljer. Første gang nogen foreslog mig at gå efter 100, lød det ret svært - især fordi jeg jo hverken kan komme herind hver eller hver anden dag. Men nu er det lykkedes - og faktisk har jeg allerede drukket mig til flere medaljer, da den her reception har været udsat - blandt andet på grund af corona, fortæller jubilaren, der passer godt på alle sine medaljer.

- De ligger i pengeskabet. De er jo dyre, når der både skal regnes 30 gange 45 kroner, transport frem og tilbage og også overnatning ind, hver gang, konstaterer han.