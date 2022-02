Perfekt lørdag for Bedsted: Både herrer og damer vinder sikre sejre

HORNSYLD/AARHUS:Lørdag var herrerne fra Bedsted KFUM igen i aktion i 1. Division, da de på udebane mødte rækkens bundprop, Hornsyld IF. Her viste thyboerne klassen og vandt sikkert 3-0.

- Inden kampen var vi spændte på kampen, fordi vi med en sejr kunne lægge afstand til bunden, men da først kampen gik i gang, var der niveauforskel, siger træner for Bedsted KFUM, Flemming West.

I første sæt var Bedsted KFUM godt kørende og fik hurtigt en føring på 10-4. Den føring blev aldrig sat over styr, selvom hjemmeholdet til sidst vandt fem bolde i træk. Det endte med en sejr på 25-21 i første sæt til Bedsted KFUM.

- Vi skiftede en del ud i dag, og alle fik meget spilletid, og derfor ser sætscorene også tættere ud, end de egentlig var, siger Flemming West.

I andet sæt kom Hornsyld IF foran 2-0, og sættet var forholdsvis tæt. Men ved stillingen 13-13 tog Bedsted KFUM igen styringen og vandt sættet 25-22.

- Andet sæt var tættere, men vi blev aldrig for alvor nervøse, fordi vi vidste, at hvis vi ramte det rigtige spændingsniveau, kunne de ikke følge med, siger Flemming West.

Bedsted KFUM fortsatte med at skifte en del på positionerne, og derfor blev tredje sæt en tæt affære, hvor de to hold skiftedes til at tage føringen. Igen var det gæsterne, som havde skarpheden, da kampen skulle afgøres, og derfor vandt de sættet 25-23 og dermed kampen.

På grund af corona har Bedsted KFUM 'sherre fået flere kampe udskudt, og dem skal de have indhentet i den kommende uge. Derfor skal de spille igen allerede søndag mod ASV Aarhus og igen onsdag mod Aalborg Volleyball.

- Det var rart, at vi fik en god start på det hårde program, som venter, og nu skal vi vise, at vi også kan spille med mod de hold, der ligger højere i tabellen, siger Flemming West.

Kampfakta:

Volleyball, 1. Division Herre

Hornsyld IF

Bedsted KFUM

Resultat: 0-3

Sætscore: 21-25, 22-25 og 23-25

Damerne vandt uden besvær

Bedsted KFUM's damer var også i aktion lørdag i 1. Division. De mødte Aarhus 1900 på udebane, og ligesom med herrerne blev det også til en sejr på 3-0.

- Vi havde en forventning om, at vi skulle vinde, men det var stadig rart at se, at vi fulgte planen og leverede en flot præstation, siger Preben Dahlgaard, der er træner for Bedsted KFUM.

Bedsted KFUM kom godt fra start og fik en føring på 11-4. Hjemmeholdet kom aldrig tæt på at indhente føringen, og det blev en sikker sætsejr på 25-16 til Bedsted KFUM.

- De vandt de første par bolde, men så kiggede vi hinanden dybt i øjnene, og så strammede vi os an, siger Preben Dahlgaard.

I andet sæt kom Aarhus 1900 bedst fra start og fik en fik en føring på 8-3. Men Bedsted KFUM kom tilbage og ved stillingen 9-9 kom de også foran. Herefter fulgtes de to hold ad, men til sidst trak Bedsted KFUM igen fra og vandt sættet 25-19.

- Jeg vil gerne rose alle spillerne i dag, fordi de gjorde det godt alle sammen. Men hvis jeg skal fremhæve en, må det være vores libero Maja Bækgaard, som tog meget ansvar i dag og gjorde det virkelig godt, siger Preben Dahlgaard.

Der var pres på Aarhus 1900 i tredje sæt, der skulle vinde for at holde kampen i live. Men der var aldrig spænding, fordi Bedsted KFUM kørte hjemmeholdet over. Thyboerne fik en føring på 19-4, og dermed var det klart, at de ville vinde sættet og kampen.

- Vi vil gerne kæmpe med i toppen, så det var en vigtig sejr for os i dag, og nu skal vi have fokus på næste kamp, siger Preben Dahlgaard.

Kampfakta:

Volleyball, 1. Division Damer

Aarhus 1900

Bedsted KFUM

Resultat: 0-3

Sætscore: 16-25, 19-25 og 10-25.