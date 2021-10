Perle skal bevares: Landingsplads er vestjysk kulturhistorie

STENBJERG:Udviklingsplanen for Stenbjerg Landingsplads er et første skridt i en længere proces som skal bidrage til at bevare et stykke vestjysk kulturhistorie for fremtiden.

Sådan skriver Foreningen til Bevarelse af Stenbjerg Landingsplads i en ansøgning til Thisted Kommune om økonomisk støtte til at lave en udviklingsplan for området ved Stenbjerg landingsplads. Foreningen søgte om 200.000 kommunale støttekroner oveni de 100.000 kroner, foreningen har tilsagn om fra Sportgoodfonden.

I denne måned har kommunens økonomiudvalg i lighed med udvalget for erhverv, arbejdsmarked og kultur godkendt en indstilling om, at støtte arbejdet med udviklingsplanen med 100.000 kroner. Beløbet vil, i følge sagsfremstillingen, matche den øvrige finansiering, som foreningen har tilvejebragt.

Udviklingsplanen for Stenbjerg Landingsplads er en del af arbejdet med en samlet udviklingsplan for Stenbjerg 2020-2030. Den plan har været under udarbejdelse siden 2019 i regi af Stenbjerg Beboerforening. Udviklingsplanen for landingspladsen er en del af den samlede plan.

Ønsker for fremtiden

I ansøgningen fra Foreningen til Bevarelse af Stenbjerg Landingsplads er der beskrevet en række ønsker til fremtiden, som hver især kan bidrage til at bevare og forny landingspladsen.

Her peges blandt andet på en ny og længere læmole til gavn og fiskeri og badegæster. Molen vil både bidrage til at sikre miljøet omkring landingspladsen og vil samtidig bidrage til at skabe bedre muligheder for surfing ved landingspladsen.

”Gode forhold for surfere har desuden vist sig at bidrage positivt til bosætningen i nærliggende kystbyer”, understreges det.

Ønskerne omfatter også et ”multihus” med madpakkehus, infocenter for Nationalpark Thy, surferfaciliteter og værksted for fiskere, der skal arbejdes med bedre parkeringsforhold, bedre vej til landingspladsen og renovering af toiletter.