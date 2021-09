Personalet kom netop fra brandkursus, da silo brød i brand

NYKØBING MORS: Mandag morgen kørte Nordjyllands Beredskab til en brand på Nykøbing Mors. Meldingen, som de fik klokken 07.19, lød på brand i en silo på Skarehagevej.

Siloen står på en fabrik, hvor de producerer kattegrus og opsamlingsmidler til olie. I produktionen bruger de en masse varme, og der anvendes blandt andet træpiller og plantefrø, som knuses og findeles i nogle valser, fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Mogens Hansen.

- Der har garanteret været en sten eller sådan noget i de valser. Det er ikke usandsynligt. Det har så givet en gnist, som har antændt branden, siger han.

Branden blev i siloen og spredte sig ikke yderligere.

- Men det er også stort nok, for det er et større maskineri. Vi har fået det skilt ad, fået noget vand ind og fået det slukket, siger indsatslederen.

Der var mandag klokken 09.10 "fuldstændig styr på branden", fortæller han.

- Nu drikker vi lige en kop kaffe, og så tager vi et tjek på det igen.

Beredskabet vil bruge termiske kameraer til at kontrollere, at der ikke er mere ild inde i siloen.

Det var fabrikkens personale, der alarmerede beredskabet. De var selv begyndt at lukke ned og af, da beredskabet ankom.

- Det positive var, at de rent faktisk var på brandkursus i fredags ved Nordjyllands Beredskab, siger indsatslederen.

- Men jeg sagde også til dem, at de ikke behøvede at prøve det af i virkeligheden, tilføjer han.

Der kom ingen til skade under branden.

Beredskabet lader et par brandfolk og en tankvogn blive på adressen i en time eller to for at være på den sikre side.

- Som sagt er det sådan noget fuldstændig fint støv, og der skal kun en gnist til, før det brænder igen, siger Mogens Hansen.