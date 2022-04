Alternativ behandler på Mors trænede engang med Arnold Schwarzenegger

NÆSSUND:I januar overtog 64-årige Peter Rechnitzer Thomsen og hustruen den sidste villa inden færgelejet i Næssund.

Og nu er den alternative behandler klar til at hjælpe folk med skavanker i bevægeapparatet.

Peter Rechnitzer Thomsen flyttede til Mors efter 40 år i Ikast, hvor han i 1982 åbnede et af de første motionscentre i landet.

Træning har nemlig altid sagt den 64-årige noget.

Han har været aktiv bodybuilder og i starten af 1980’erne var han en tur i USA for at træne sammen med selveste Arnold Schwarzenegger og hans venner.

Fotos fra dengang pryder motionsrummet, som han har oprettet i en anneks til villaen.

Peter Rechnitzer Thomsen er uddannet massør og akupunktør. Siden 2000 har været involveret i flere virksomheder. Blandt andet var han med til at starte Dansk Firmamassage, som han solgte i 2011.

- Jeg behandler ikke almindelige problemer med kroppen. Det, jeg har specialiseret mig i, er problemer med bevægeapparatet. Jeg sammenligner kroppen med en bil. Det, jeg gør, er at banke rust af pladen, så kører den igen. Man skal bare være klar over, at rusten vender tilbage, siger Peter Rechnitzer Thomsen, der skønner, at han har foretaget 90.000 behandlinger igennem tiden.

At træning er vejen frem til et godt liv for folk med problemer i bevægeapparatet har fået ham til at udgive bogen ”Nøden driver værket”, der har været trykt og solgt i to oplag. Nu kan hans patienter få den tilsendt som e-bog.

- Jeg arbejder i øjeblikket på en bog til folk uden skavanker. Den skal hedde ”Lysten driver værket”, fortæller han.

At parret er havnet for enden af Næssundvej med udsigt til Thy var i øvrigt et tilfælde.

- Vi har været på udkig efter et sted ved vandet. Og Mors kendte jeg fra min barndom, hvor vi holdt sommerferie i feriekolonien Oasen på Refshammer, fortæller han.

Han er godt klar over, at beliggenheden kan give udfordringer i forhold til antallet af patienter.

- Jeg har heller ikke tænkt mig at arbejde 40 timer i ugen længere. Jeg vil arbejde med de patienter, jeg får, siger Peter Rechnitzer Thomsen.

På hjemmesiden rechnitzers.dk kan man læse mere om Peter Rechnitzer Thomsen og finde kontaktoplysninger.