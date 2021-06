Petruska: Coronaen fik mig til at blive i Thy

THY:Som for alle andre uddannelsessøgende stod den på onlineundervisning for eleverne på HF-Cold Hawaii, surflinjen på Thy-Mors HF & VUC, da coronaen sidste år ramte Danmark.

Og samtidig blev deres fællesskab splittet ad, fordi de fleste måtte rejse hjem til de steder i landet, hvor de kom fra.

Men Petruska Mørdrup Trampedach var flyttet ud af HF-Cold Hawaiis kollegie på Den Gamle Kro i Klitmøller og ind i et kollektiv et andet sted i byen.

Så hun kunne blive i Klitmøller, selv om hun egentlig er fra København.

Og ifølge hende selv har coronaen i hvert fald en del af æren for, at hun bor i Klitmøller nu - et år efter at hun fik sin studentereksamen. Også selv om hun faktisk ikke surfer så meget længere.

- Undervisningen på skærmen sagde mig ikke så meget. Jeg vil gerne have det i hænderne. Men det har været godt at kunne nyde at være, hvor man er - i stedet for at ønske sig alle mulige andre steder hen.

- Jeg tror, jeg havde boet i København i dag, hvis det ikke havde været for coronaen. Men jeg er glad for, at jeg er blevet, fortæller 20-årige Petruska, som stadig bor i kollektivet i Klitmøller sammen med seks-syv andre unge.

Bidrag fra fem venskabsbyer

I dag arbejder hun som poder på Falcks testcenter i Thisted.

Og så har hun sagt ja til at bidrage til en fællesnordisk bog om unges oplevelser af epidemien.

I alt 25 unge fra Thisted og fra Thisteds venskabsbyer i de fire andre nordiske lande skal bidrage til bogen - som var et initiativ fra Thisted, da der for et par uger siden var konference for de fem byer i den nordiske venskabsbykæde.

Egentlig var finske Loimaa denne gang vært for konferencen, som holdes hvert andet år på skift i de fem byer. Men det blev i år en online-konference - selvfølgelig på grund af coronaen.

Jakob Lundbye har været med til at lave udstilling om unge og coronaen, der lige nu kan ses på biblioteket i Thisted. Foto: Morten Kyndby Holm

Udstilling i Thisted

I spidsen for bogprojektet står 25-årige Jakob Lundbye, oprindelig thybo, nu journaliststudrende ved DMJX i Aarhus og for tiden i praktik hos Kulturrummet i Thisted Kommune.

For et år siden var han med til at lave et lidt lignende projekt med støtte fra Enigma, museet for post, tele og kommunikation i København.

- Sammen med en freelancejournalist, Gerd Maria May, lavede jeg et undervisningsforløb, hvor vi bad unge mennesker om at forholde sig til tiden med corona, fortæller han.

Det har resulteret i en udstilling, som lige nu kan ses på biblioteket i Thisted.

Det fællesnordiske projekt skal altså munde ud i en bog. Jakob, der bor i Klitmøller og kendte Petruska i forvejen, opfordrede hende til at bidrage.

Udgangspunkt i fotografier

Hvilken form hendes bidrag får, ved hun endnu ikke. Men hun vil tage udgangspunkt i sine fotografier fra marts sidste år, hvor hun og Cold Hawaii-holdet faktisk var på studietur til Portugal, da coronaen ramte.

- Billederne er min inspiration. Men det kan også være, at der kommer en sammenhængende tekst ud af det, fortæller Petruska Trampedach.

Hun deltog i venskabsbykonferencen sammen med Jakob Lundbye. Han har allerede fundet fire andre unge fra Thy, der vil bidrage til bogen. Det er bl. a. elever fra Campus 10 og fra sosu-skolen i Thisted.