Pibeshoppen har ”coronede” dage

VORUPØR:Mens Corona-nedlukningen af samfundet har betydet nedgang eller bortfald af omsætningen i mange forretninger, er det gået anderledes for 62-årige Kim Poulsen fra Vorupør.

Hans webshop pibeshoppen.dk har mangedoblet omsætningen i marts og april.

- Jeg har faktisk tredoblet min omsætning i de to måneder, nedlukningen af Danmark har stået på, fortæller Kim Poulsen og viser en grafik på pc-skærm.

Kim Poulsen, der lukkede sin købmandsbutik i vesterhavsbyen for halvandet år siden, har bevaret et hjørne med pibetobak og piber i sin tidl. butik.

Butikken holder han åbent hver torsdag, og så er der pibeshoppen.dk, der holder åbent døgnet rundt.

- Halvdelen af det, jeg har solgt i marts og april var piber, den anden halvdel var tobak, fortæller Kim Poulsen, der har arvet sin interesse for piberygning fra sin far Knud, der rykkede sin købmands- og pibebutik fra Thisted til Vorupør i 1975.

Kim Poulsen fortæller, at han har fået mange nye kunder ind på webshoppen i de forgangne måneder.

- Min teori er, at det er mange bestående rygere, der har lyst til at ryge pibe nu, hvor der er god tid derhjemme, siger den 62-årige.

Derudover har han set flere kvindenavne på bestillingslisten.

Kim Poulsen er forhandler af My Own Blend.

Og skønt en afgiftsstigning på pibetobak har betydet, at 100 gram fra 1. april er steget fra 219 til 299 kroner, er det ikke den eneste forklaring for salgsfremgangen.

- Halvdelen af mit salg var jo piber, siger Kim Poulsen.

Kim Poulsen mener, at piberygning har sine fordele.

- For det første inhalerer man jo ikke. Det skåner lungerne. For det andet slipper man for tjæren, der sidder i cigarettens papir, siger han. Men nu skal jeg jo passe på med at reklamere for meget for tobakken. Det må man nemlig ikke, siger Kim Poulsen der frem til 2001 nåede at afholde 19 Vorupør-mesterskaber (VM) i piberygning.

Det satte netop reklameforbuddet mod tobak satte en stopper for.