Pillesagen afsluttet

SJØRRING: Sagen om en teenagedreng, som havde spist ecstasypiller og var sendt i behandling på sygehuset, er nu afsluttet fra politiets side:

- Vi har overgivet det til de sociale myndigheder og SSP, fortæller politikommissær Jørgen Jensen fra Thisted Politi.

Han bekræfter som direktøren for de kommunale folkeskoler sagde tidligere på ugen, at der ikke er et problem med stoffer på kommunens skoler.

I dette tilfælde havde en 14-årig dreng taget fem piller, som han havde fået af en jævnaldrende skolekammerat og politiet har valgt at slutte sagen der.

Ifølge politiet har det været en voldsom oplevelse for både drengene og deres forældre.