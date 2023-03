Pist væk: Hvem har fjernet Mettes skilt?

SKOVSTED:- Mit skilt er stjålet!

Med dette udråb går Mette Nielsen på Facebook. Til sin forbløffelse opdagede hun torsdag, at hendes virksomhedsskilt, som står ved Skovstedvej ved indkørslen til Skovsted Mark var pillet af rammen og pist forsvundet. Siden 10. juni sidste år har Mette haft firmaet Thy Barf, der forhandler råt hundefoder.

- Skiltet var anbragt i holderen til et byggepladsskilt, og vedkommende, der har gjort det, har pillet det ud af rammen og taget det med. Skiltet er vigtigt for mig til at gøre opmærksom på, at jeg er der som nystartet virksomhed, men selvfølgelig også til at vise bilister, at det er her, man drejer ned til os, siger Mette Nielsen.

Sådan så skiltet for Thy Barf ud, mens det endnu sad i rammen. Privat foto

En reaktion på Mettes opslag gik på, at det kunne være kommunen, der har fjernet skiltet, fordi det måske er opstillet i strid med reglerne.

- Jeg har ikke søgt kommunen om tilladelse, men nu har jeg ringet derind. Vedkommende, jeg talte med, mente ikke, at kommunen uden videre kan finde på at fjerne skilte uden at kontakte ejermanden. Men nu ville han undersøge det nærmere og vende tilbage, siger Mette Nielsen.

Skovstedvej er den kommunale vej, der forbinder rute 11 med Hillerslev. Det kan således ikke være Vejdirektoratet, som administrerer statsvejnettet, der har reageret.

Umiddelbart synes der ikke at være noget at komme efter for myndighederne. Skiltet står i tilpas afstand fra kørebanen på Skovstedvej og jorden ejes af Mette Nielsen og partneren Jens Skaarup Bertelsen. Det er af typen mindre oplysningskilte, som må opsættes ved indkørsler. Det skal være firkantet, må maksimalt fylde 0,5 kvadratmeter og højst rage en meter op over terræn.

- Jeg håber virkelig, at den der har taget det, vil levere det tilbage. Det har kostet mig 3000 kroner, siger Mette Nielsen.