Pizza-ovnen blev kold: Et lille stykke italiensk gastronomihistorie lukker

I foråret var det tanken, at der fortsat skulle dufte af italiensk mad i bunden af Storegade, hvor der siden 1989 har været tryllet med italiensk gastronomi i køkkenet i hjørneejendommen ned mod Håndværker Torv. Oprindeligt under navnet Ristorante Roma, senest som Ristorante Unico.

Nu dufter der ikke mere. I hvert fald ikke af nylavede pizzaer og italienske retter, for forsøget på at revitalisere det gamle spisested er opgivet.

- Vi nåede aldrig rigtig at komme i gang efter den tre måneder lange renovering af lokalerne, der gik forud for åbningen af Ristorante Unico, fortæller Fabio Fontana, søn af den ene halvdel af det makkerpar, der åbnede den første italienske restaurant i bygningen for 34 år siden.

Det er med en følelse af vemod, at Fabio Fontana erkender, at tre årtiers italiensk madhistorie i Thisted er slut. Men nu er der lukket og slukket i den restaurant, han har kendt, fra han var en stor knægt, og hvor han senest stod for den administrative del af forretningen, der for fire år siden blev overtaget af Armando Pasquali.

- Restauranten ligger i lejede lokaler. Lejemålet er opsagt, og med mindre der sker et eller andet fuldstændig overraskende, så er den lukket og kommer næppe til at åbne igen. Det er ikke på grund af manglende efterspørgsel på italiensk mad eller pizzaer, men fordi det er mere end svært at drive en italiensk restaurant uden en italiensk kok og en kvalificeret pizzabager, forklarer Fabio Fontana om det, der er hovedårsagen til, at Unico er lukket.

"Ristorante Unico" var efterfølgeren til "Ristorante Roma", som i 1989 startede det italienske madeventyr i Thisted. Nu er der sat punktum efter sidste kapital, for "Unico" lukker. Foto: Martin Damgård

Da Unico åbnede, var der ansat en italiensk kok, som var tiltænkt rollen som stedets udadvendte ansigt. Så blev kokken syg og kom aldrig tilbage på arbejde. Tilbage stod restaurantens pizzabager, som skulle arbejde lidt mere i baggrunden.

Bedre gik det ikke, da også pizzabageren smuttede. I øvrigt uden forudgående varsel, fortæller Fabio Fontana.

- Da vi den sidste dag i juli skulle åbne restauranten, var pizzabageren væk. Han havde nøglerne til døren, han havde bestilt råvarer til den kommende måned, men væk var han. Så stod vi der med skægget i postkassen og med varer til den næste måneds forbrug - hvis der eller var nogen til at bruge dem. Og det var der ikke.

Men hvorfor kan Fabio Fontana ikke selv drive restauranten?

- Jeg har styret forretningen administrativt fra kulissen, men det er ikke mig at være den, der står for det daglige arbejde med driften. Jeg bor heller ikke i Thisted, og skal en restaurant drives ordentligt, så man selv tage aktivt del i det daglige arbejde.

Fabio Fontana er overbevist om, at der fortsat er grundlag for at drive en italiensk restaurant i Thisted. Og han havde gerne medvirket til det.

- Men uden en kvalificeret kok og en dygtig pizzabager går det ikke. Og du tager ikke bare telefonen og ringer til Italien efter en kok. Dem er der også mangel på her, siger han.