Placering af paramedicinerbil udløste klapsalver

ØSTER JØLBY: Den ny paramedicinerbil, der skal styrke det akutte beredskab i Thy-Mors området, får base på Morsø Afklaringscenter i Øster Jølby. Det har regionens forretningsudvalg besluttet.

Det er en beslutning, der vækker glæde lokalt, ikke mindst hos Henning Sørensen (V), formand for udvalget for social, sundhed og beskæftigelse i Morsø Kommune. Han har længe presset på over for regionen, for at bilen skulle placeres netop i Øster Jølby.

- Jeg har blandt andet sat mig ned og lavet nogle faktaoplysninger på, hvor mange minutter det tager at køre fra Øster Jølby til Vilsund med normal hastighed og med udrykning, og jeg har lagt tallene frem og begrundet med, at vi ikke er alt for tilfredse med vores responstider her på Mors. De lever slet ikke op til regionens egne mål, siger udvalgsformanden og tilføjer:

- Og så jeg jeg selvfølgelig sagt, at vi har afklaringscentret i Øster Jølby. De skal bare komme og hente nøglen, så kan de flytte ind.

Hvornår det så sker, det ved han ikke endnu.

- Jeg tror, det kommer til at ske meget hurtigt. Jeg ved at regionen har ansat de fire folk, der skal døgndække den bil, fortæller han.

Beslutningen om placeringen af paramedicinerbilen var på forretningsudvalgets dagsorden som et lukket punkt. Henning Sørensen fik besked om afgørelsen tirsdag.

- Hold da op, hvor blev jeg glad, da jeg hørte det, siger han.

Senere tirsdag afholdt Morsø Kommune det andet af to borgermøder om kommunens økonomi. Det foregik netop i Øster Jølby, hvor de enkelte udvalgsformænd holdt oplæg.

- Jeg sluttede af med at sige, at jeg havde en rigtig god nyhed til dem, og fortalte så, at paramedicinerbilen skal placeres i Øster Jølby. Jeg var den eneste, der fik klapsalver derhenne, fortæller Henning Sørensen.

Forventningerne til det ny paramedicinerberedskab handler i øvrigt ikke kun om responstider, selv om det naturligvis er det vigtigste. Henning Sørensen siger:

- Nu skal arbejdes på, at der kan blive et samarbejde mellem kommunen og paramedicineren, så han også kan udnyttes til nogle ting ud over at køre udrykning. Det skal man til at i gang med. Det ved jeg, at man gør i andre kommuner.