Plads til både møller og surfere ved ny havn

HANSTHOLM: - Vi arbejder videre med en model, hvor der både er plads til møller og surfere.

Det siger Niels Clemensen, administrerende direktør i Hanstholm Havn.

Havnen havde onsdag formiddag et møde surfklubben NASA og GPP Vind, der står bag et mølleprojekt med tre store vindmøller ved Hanstholm Havn.

En af vindmølleprojektets tre møller skal efter planen opføres tæt på det populære surfspot, Middles, og det har skabt protester i surfmiljøet.

Surfklubben NASA i Klitmøller frygter, at den østlige mølle vil ødelægge vindforholdene i Middles, der er en vigtig del af Cold Hawaii.

Stian Eide, der er formand for NASA, har efter mødet onsdag formiddag udtalt til DR P4 Midt & Vest, at det var et godt og positivt møde.

- Meldingen fra GPP Vind og Hanstholm Havn er, at de er åbne over for en løsning, der både kan komme til gavn for havn og surfere, har Stian Eide sagt til DR Midt og Vest.

Havnedirektør Niels Clemensen siger, at der er aftalt et videre mødeforløb mellem parterne.