Plads til vækst i østbyen: To planer for butikker og erhverv i høring

THISTED:Østbyen i Thisted udvikler sig. Ikke mindst når det gælder nyt butiksbyggeri - og nu skal der skabes plads til mere.

Kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik har godkendt, at to forslag til lokalplaner sendes i høring. Det ene, et forslag til fortsat udbygning med erhverv og udvalgsbutikker på det areal, der afgrænses af Leopardvej og Østerbakken, det anden er lokalplanforslaget, der skal bane vej for byggeriet af en Rema 1000 dagligvarebutik på Østerbakken 56-64.

Ved Leopardvej-Østerbakken skal en ny lokalplan gøre det muligt at fortsætte udbygningen til erhverv og udvalgsvarebutikker i det eksisterende centerområde.

Lokalplanen, som udvalget har godkendt sendes i fire ugers offentlig høring, gør det muligt at opføre yderligere 7500 kvadratmeter til butiksformål i form af udvalgsvarebutikker med en butiksstørrelse fra minimum 600 kvadratmeter og op til 4000 kvadratmeter. Lokalplanen åbner mulighed for også at opføre en tank- og ladestation samt en restaurant med drive in.

På Østerbakken 56-64 hvor Rema 1000 planlægger at opføre en dagligvareforretning, skal den kommende lokalplan gøre det muligt at opføre en butik på op til 1200 kvadratmeter, en vaskehal og en tank- og ladestation til el-biler.

På ugens møde indstillede udvalget, at såvel forslaget til lokalplan samt et tillæg til kommuneplanen begge sendes i otte ugers offentlig høring. Den endelige beslutning træffes af kommunalbestyrelsen på mødet sidst i marts.