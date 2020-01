Plage for dårligt gående er fjernet: Nu efterlyses flere forslag til forbedringer for handicappede

Niels Jensen, formand for Danske Handicaporganisationer i Thisted, i snak med Erna Jensen, der glæder sig over, at man nu kan komme over Lilletorv uden at frygte, at rollatorhjulene sætter sig fast mellem chausséstenene. I forgrunden Kristian Petersen, der er medlem af kommunens tilgængelighedsudvalg.