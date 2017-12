Plan B holdt vand i Vorupør

VORUPØR: Splitflaget var hejst til tops og glemt var de seneste dages blæsevejr, da Vorupør torsdag eftermiddag bød velkommen til den fjerde udgave af den årlige vinterbadefestival.

Ligesom i fjor var de badende henvist til det åbne hav på nordsiden af molen. Efterårets storme havde atter forvandlet Vorupørs eget havbad til en sandkasse. Så arrangørerne måtte igen ty til deres plan B.

Aktiviteterne, varmtvandsbaljerne - og de godt 215 vinterbaderes egen bar - var blevet linet op på stranden foran Vesterhavscaféen.

Udsigten til at hoppe i det "rigtige" hav, havde ikke afholdt vintervadere fra nær og fjern til at valfarte til Thys vestkyst.

Blandt dem var Karen Hoffmann og Valdemar Bogh fra Kolding.

Savner en sauna

- Det gør ikke spor, at vi ikke kan bruge havbadet. Det eneste, vi savner, er saunaen. En sauna betyder meget for det sociale samvær. For tre år siden var flere saunaer linet op ved havbadet og det fungerede rigtig godt, siger Valdemar Bogh, der roser den særlige stemning ved Vorupørs vinterbaderfestival. Faktisk er de blevet så begejstrede for Thy, at de er begyndt at komme på andre tider af året.

- Vi har også været til Thy Rock, fortæller han.

Hos arrangøren, Vorupør Kulturforening, er man godt klar over, at saunaen er savnet.

- Vi har en plan om at lave to mobile saunaer, der er fast installeret i to 20-fods containere. Men de koster 40.000 kroner stykket. Og de penge må vi så prøve på at få fremskaffet i det kommende år, fortæller Per Nielsen fra Vorupør Kulturforening.

Derved løftede han også sløret for, at der igen bliver en vinterbadefestival i byen 28. december 2018.

Han og den lokale "blæksprutte", købmand Kim Poulsen havde nok at se til gennem de timer, seancen varede. Omkring 30 frivillige var sat i sving, så festivalen igen kunne gennemføres. Om det igen bliver plan B, der kommer i brug til den tid, er der ingen der ved.

- Men vi vil da gerne i dialog med Thisted Kommune omkring vort havbad. Mange landsdækkende medier er her hvert år for at dække begivenheden. Og den PR-værdi kommer jo hele Thy til gode, siger Per Nielsen.