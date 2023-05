Plan for Skiftesporet skal i høring

THISTED:Fremover skal det socialpædagogiske tilbud Skiftesporet i Thisted ændres til et aktivitets- og samværstilbud. Dermed ændres også målgruppen for tilbuddet.

Det er i hvert fald oplægget fra Thisted Kommunes afdeling for handicap og socialpsykiatri. Planen er, at Skiftesporet fra 1. juli bliver et visiteret tilbud efter Servicelovens paragraf 104, i stedet for som nu et socialpædagogisk støttetilbud efter Servicelovens paragraf 85.

Ændringen kommer, fordi jobcentret som led i en større besparelse har opsagt samarbejdet med Skiftesporet. Dermed mister stedet sine beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Det rammer mange af de unge brugere, som har været glade for, at indsatsen for at hjælpe dem i job eller uddannelse har været kombineret med socialpædagogisk støtte. En af dem, Rasmus Søndergaard, oplyste forleden til Nordjyske, at både han selv og flere af de andre har fået at vide, at de fremover skal tilknyttes MoveMentors, der er et eksternt firma, Thisted Kommune har indgået samarbejde med. MoveMentors er et rent beskæftigelsestilbud. Hvad der i øvrigt skal ske, er de fortsat usikre på.

Forvaltningens forslag til Skiftesporets fremtid var på dagsordenen, da Thisted Kommunes social- og seniorudvalg tirsdag holdt møde. Her var alle enige om at sende forslaget i høring hos handicaprådet. Desuden vil man bede Område-MED inden for handicap og socialpsykiatri om at komme med input til forslaget. Derefter får udvalget sagen retur igen.

- Udvalget er meget opmærksom på, hvad der sker med de mennesker. Vi er godt klar over, at de mangler vished, siger udvalgsformand Henrik Gregersen (V). Han fortsætter:

- Chefen for handicap og socialpsykiatri fortæller, at man har prøvet at lave en individuel plan for hver enkelt borger, så der ikke er nogen, der bliver tabt. Når socialchefen siger, at der er taget hånd om de mennesker, så er vi også nødt til at regne med, at det er gjort.

- Skiftesporet, personalet og stedet er jo ikke blevet spurgt om ændringerne, det ved vi jo godt, og de er selvfølgelig også frustrerede. Men jeg tænker, at hvis det bliver paragraf 104, så er der også en fremtid for dem, tilføjer udvalgsformanden.

Henrik Gregersen pointerer, at når udvalget vælger at sende forslaget i høring uden bemærkninger, så ligger der også en anbefaling af forslaget i det.

Kan det tænkes, at der på baggrund af de høringssvar bliver nogle mindre justeringer?

- Det tror jeg da også, vi er klar til, siger udvalgsformanden.