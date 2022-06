Plan giver politisk hovedbrud: Ingen har lyst til at tage  beslutning

THISTED:Strukturen på ældreområdet tegner til at blive et varmt politisk emne.

Det står klart inden næste uges møde i kommunalbestyrelsen, hvor Ib Poulsen, DF, har bedt om at få et forslag til Thisted Kommunes plejeboligplan 2022 til 2034 på dagsordenen. Han er sammen med Brian Nielsen, Nye Borgerlige, med til at sikre politisk flertal bag borgmester Niels Jørgen Pedersen.

Det sker efter at to fagudvalg, social- og seniorudvalget og senest økonomiudvalget, uden held har forsøgt at lande en flertalsindstilling om planen. På økonomiudvalgets møde 22. juni, hvor Ib Poulsen helt afstod fra at forholde sig til plejeboligplanen, men i stedet bad om at få den til behandling i kommunalbestyrelsen, er der opstået, hvad Brian Nielsen betegner som "en mudret politisk situation".

Det skyldes i følge Ib Poulsen, at der i konstitueringsgruppen, som også omfatter Venstre og konservative, ikke har været reelle forhandlinger om plejeboligplanen.

- Samtidig har vi oplevet, at socialdemokraterne bevidst har lurepasset ved at forholde sig tavse om partiets holdning til planen. Det er ikke fair overfor de, der bliver berørt at de ændringer, som vil være en følge af planen, siger Ib Poulsen, som op til næste uges møde i kommunalbestyrelsen har bebudet et ændringsforslag i et forsøg på at flytte plejeboligplanen ud af det politiske dødvande.

Præcis hvad forslaget vil indeholder, ønsker han ikke at udtale sig om.

- Men det vil tilgodese yderområderne i kommunen, siger Ib Poulsen, som liger nu afventer et forhandlingsmøde mandag mellem formændene for kommunalbestyrelsens politiske grupper.

- Mødet kommer til at handle om plejeboligplanen, men jeg mener, at der skal være mulighed for at finde en løsning indenfor konstitueringsgruppen. For mig giver det ingen mening, hvis planen en gang mere skal behandles i et fagudvalg, som ikke har evnet at tage stilling til den, siger Ib Poulsen med henvisning til et socialdemokratisk forslag om at sende planen retur til social- og seniorudvalget i et forsøg på at få en indstilling herfra til august.

- Hvis ikke fagudvalget kan tage stilling, må det blive kommunalbestyrelsen. Der er brug for politisk stillingtagen, også i forhold til de forslag til rationalisering, der er spillet på banen fra administrationen op til forhandlingerne om næste års budget.

Ib Poulsen sigter her til administrationens oplæg med anvisning af rationaliseringsgevinster for 60 mio. kroner. Det er muligt, hvis to ældrecentret afvikles, Kastaniegården i Snedsted og Solhjem i Østerild. Begge er også indstillet til lukning i ældreboligplanen.

- Administrationen har sendt et klart signal om, at der er brug for politisk stillingtagen på området, siger Ib Poulsen.

Brian Nielsen har talt imod planerne om at lukke Kastaniegården og Solhjem. Også han efterlyser en klar politisk stillingtagen.

- Vi lader en masse borgere og medarbejdere i stikken ved at trække en beslutning, men problemet er, at plejeboligplanen er et politisk ømtåleligt område, som der ikke er reel politisk vilje til at forholde sig til, siger Brian Nielsen. Han gik selv til valg på at undgå lukninger af ældrecentre, skoler og daginstitutioner til fordel for at bevare en decentral struktur.

- Nu står vi i en situation, hvor der skal træffes en beslutning om, hvad vi gør i Snedsted og Østerild, siger Brian Nielsen. Han mener, at løsningen være at bygge nyt i Snedsted og bygge ud i Østerild for at skaffe de flere plejeboligpladser, der i følge ældreboligplanen er behov for, men gøre det uden at fjerne tilbuddene fra to lokalsamfund.