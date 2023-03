Planen for Klitmøller er klar - men der skal findes penge og tid

KLITMØLLER:Planen er færdig og blev i maj 2022 godkendt i Thisted kommunalbestyrelse.

Men den opdaterede Helhedsplan Klitmøller, som Klitmøller Borger- og Erhvervsforening og Thisted Kommune udarbejdede sidste år for at være på omgangshøjde med en udvikling, som er gået betydelig hurtigere end forudset, da førsteudgaven var færdig i 2016, mangler endnu for alvor at blive udmøntet.

Planen, der beskriver ønskerne til Klitmølles udvikling og til de kommende års udbygning af byens infrastruktur, er nemlig ikke en forpligtende plan, siger Erik Odder, et af medlemmerne af styregruppen under Borger- og Erhvervsforeningen, der var med til at udarbejde planen.

- Håbet at, at de tanker og projekter planen beskriver, kan indgå i kommunens fortsatte arbejde for at udvikle Klitmøller, men den beskriver også nogle tiltag, som forudsætter, at der er kommunale midler til rådighed, siger Erik Odder og tilføjer, at det vil tage tid og koste penge at realisere planen. Og lige nu er der mere tid end der er penge til rådighed.

Planen lægger op til, at de forskellige tiltag til udvikling tages bid for bid over en årrække. Når der er mulighed og interesse for det - og penge til rådighed.

- Vi står bedre med planen, end vi havde stået uden. Klitmøller har udviklet sig til en mangesidet størrelse. Her er mange holdninger, som skal favnes, og det gøres bedst, når der kan tales ud fra en overordnet plan for ønskerne til byens udvikling. Uden den vil det være meget svært for kommunen at bestemme, hvilke tiltag, der skal prioriteres frem for andre, siger Erik Odder.

Klitmøller om Klitmøller Klitmøllers vision er at være verdens mest mangfoldige landsby.

Byens DNA er fem grundpiller, som kendetegner livet i Klitmøller. Det er: Mangfoldighed, åbenhed, nærhed, enkelthed og stolthed.

Frem mod 2030 skal Klitmøller udvikles med fokus på syv indsatsområder:

Bosætning og botilbud til alle livsfaser, sikring af helårsbeboelse og boliger tilpasset byens byggeskik.

Interaktion - øget kvalitet i byens rum, nye mødesteder og større synlighed omkring de eksisterende.

Eksperimenter med andre boformer og "frirum, hvor alt kan ske".

Kvalitet - Klitmøller er et autentisk fiskerleje med stedbunden byggeskik i en mangfoldig landsby.

Bevægelse - bløde trafikanter og trafiksikkerhed prioriteres året rundt.

Balance mellem bosætning og turisme - kvalitet før kvantitet, autensitet samt mødesteder for Klitmøller som en by.

Bæredygtig udvikling - langtidsholdbare løsninger tilpasset klima og natur med involvering af borgerne.

I 2030 skal Klitmøller råde over følgende funktioner: Boliger til ældre, Kultur- og medborgerhus, Udvidede rammer for skole- og dagtilbud, Erhvervsudvikling, Boliger, Overnatning og autocampere, Udendørs mødesteder. Opdateret Helhedsplan Klitmøller 2022 VIS MERE

Planen tager blandt andet afsæt i den udvikling, der er nødvendig i en by, hvor befolkningstallet er støt stigende. I 2016 var det på 876 indbyggere, i 2022 havde det rundet de 1100.

- Her og nu er der ingen konkrete projekter med afsæt i planen. Riget fattes penge, og kommunen har begrænsede midler til udvikling, men på flere områder arbejdes der med afsæt i planen, siger Erik Odder.

Han peger på, at der på et borgermøde i efteråret 2022 blev nedsat arbejdsgrupper, som hver især havde fokus på flere forskellige af planens temaer. Blandt dem seniorboliger, udvikling i området omkring Bolwigsvej, smartere løsninger på den trafikale infrastruktur - og muligheden af at opføre et medborgerhus.

- Vi kan ikke tro på, at kommunen vil lægge alle sine æg i Klitmøllers kurv. Der er også brug for penge i andre lokalsamfund, men intentionen med helhedsplanen har heller aldrig været, at der skulle sættes turbo på alt på samme tid. Det handler om at vi i fællesskab finder balancerede løsninger med øje for, at vi nærmer os et mætningspunkt for, hvad der er muligt at realisere indenfor rammerne af Klitmøller by.

Erik Odder fortæller, at helhedsplanen har sat nogle ting i gang.

- Men planens tidshorisont er 10 år - og ting tager nu engang tid, siger han og tilføjer, at planen ikke er lavet med en ambition om, at alle er enige om alt i planen.

- Planen afspejler essensen af de ting, der kunne udledes på de møder, der blev holdt under arbejdet med helhedsplanen. Det svære er, når vi skal gå fra det overordnede til de mere konkrete initiativer. Så vil vi nok se, at nogen vil noget andet, mens andre synes, at vi er nået så langt, det er muligt.