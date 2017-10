Planloven vil kunne redde kolonihaveforening

THISTED: Med planloven i hånden kunne Thisted Kommune udstede et forbud mod, at kolonihaveforeningen Amager bliver brugt til noget andet end i dag.

Efterfølgende ville kommunalbestyrelsen kunne vedtage en bevarende lokalplan, som iver kommunen mulighed for at overtage området.

Ejeren, entreprenør Henrik Bojsen Jensen, ville have krav på erstatning. Men erstatningen skal ifølge loven beregnes på baggrund af, at området i kommuneplanen er udlagt til rekreative formål. Og så er området, ifølge en vurdering fra en lokal ejendomsmægler, blot omkring 500.000 kr. værd.

Muligheden for at bruge planloven som en redningsplanke for kolonihaveforeningen, som har været uden lejekontrakt siden i foråret, fremgår af et notat, som landinspektørfirmaet LE34 har lavet for Thisted Kommune, og som Thisted Dagblad har fået aktindsigt i.

Men ifølge Kaj Kirk (DF), formand for Thisted Kommunes klima-, miljø- og teknikudvalg, bør kommunen ikke nu blande sig i sagen.

- De to parter bør kunne afslutte en handel, siger han.

Ejeren har nu genfremsendt et projekt for byggeri af 50 boliger i området. Ansøgningen blev 9. oktober behandlet på et lukket dagsordenspunkt, og den skal senere op i den samlede kommunalbestyrelse.

Henrik Bojsen Jensen ønsker ikke at kommentere sagen over for Thisted Dagblad - som mandag forgæves har forsøgt at træffe formanden for Kolonihaveforbundet, Preben Jacobsen.