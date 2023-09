Plejecentre i spil til lukning: - Hvorfor holde tingene skjult?

Lukning af to plejecentre.

Det er en af de sparemuligheder, forvaltningen har spillet på politikernes bord som del af de igangværende forhandlinger om Thisted Kommunes budget for 2024.

Budgettet var i denne uge til første behandling i kommunalbestyrelsen og er lige nu genstand for de politiske forhandlinger, der afgør, hvordan kommunens penge skal forvaltes næste år. Herunder også, hvor der skal spares.

Under første behandlingen lod tilkendegivelser fra formændene for de politiske grupper klart forstå, af der er udfordringer med at få økonomien til at nå sammen. De fleste udtalte sig generelt, men Ib Poulsen (DF) havde et konkret nedslagspunkt i sit indlæg, nemlig den plejeboligplan, som kommunalbestyrelsen for ikke længe siden vedtog med et snævert flertal på 14 mod 13.

- Planen skulle være langtidsholdbar "vor tid ud". Det sagde vi for et år siden og garanterede samtidig overlevelse for plejecentrene i Snedsted og Østerild. Derfor er der for mig at se ingen grund til at skjule, at det er netop de to plejecentre, som direktionen nu foreslår lukket, siger Ib Poulsen om årsagen til, at han under første behandlingen af budgettet sagde Snedsted og Østerild - og ikke som det fremgår af budgetoplægger om mulige driftsændringer, "Lukning af to plejecentre".

Han peger netop på det forslag som noget af det, der kan blive en udfordring i budgetforhandlingerne.

- Vi har tidligere talt for, at der ikke træffes beslutning om strukturændringer i en budgetforhandling. Vil man allerede nu drøfte ændringer i plejeboligplanen, bør hele planen tages op igen, men udenfor budgetforhandlingerne fremfor allerede nu at begynde at plukke i en plan, som vi for kort tid siden var enige om skulle være langtidsholdbar.

Umiddelbart ser Ib Poulsen sagen som udtryk for, at der er politisk vilje til at fravige princippet om at holde beslutninger om strukturændringer ude af budgetforhandlingerne.

- Om det er tilfældet, vil vise sig i forhandlingerne, men min holdning er klar. Vi skal ikke tale struktur som del af en budgetforhandling, for det vil alligevel ikke give svar på, hvad der i givet fald skal ske fremadrettet. For det er ikke gjort med at lukke to plejecentre nu i forhold til tal der viser, at vi over en årrække vil få flere ældre.

Ib Poulsen vil på det nuværende tidspunkt i forhandlingerne ikke byde på, om plejehjemslukninger bliver det varme emne.

- Når jeg under første behandlingen nævnte de to plejecentre, er det fordi, jeg finder det vigtigt at bevare dem. Men jeg ser andre udfordringer. Blandt andet kommer vi til at forholde os til et forslag om en rammereduktion på 0,5 procent til skoler og uddannelse, siger Ib Poulsen.