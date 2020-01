Plejehjemssagen fra Thisted: Pressens ansvar at lytte til samfundets svageste

Jens Peter Svarrer er chefredaktør hos NORDJYSKE Medier

MEDIER:I et læserbrev tirsdag 7. januar i NORDJYSKE udfører to lokalpolitikere fra Thisted, Henrik Gregersen (V) og Ida Pedersen (S), en gammelkendt manøvre, når der er kritik i luften: De skyder på pressen! Og springer substansen over.

NORDJYSKE kritiseres for både at være sensationslysten og kulørt og samtidig mangle respekt for de ansatte i kommunen i forbindelse med beskrivelsen af en ulykkelig sag inden for plejehjemssektoren i Thisted Kommune.

Historien drejer sig om Jytte Jøns, datter til den demente kvinde, Ebba Mortensen, som er beboer på Plejecentret Sct. Thøgersgaard i Vestervig.

Jytte Jøns kontaktede i efteråret 2017 NORDJYSKE. Det skete, fordi hun forgæves havde kontaktet plejehjemmets leder og Thisteds Kommunes ældrechef og bedt om hjælp, da hun følte, at hendes mor gentagne gange var udsat for omsorgssvigt.

Ebba Mortensen sad ifølge datteren bl.a. med afføring på arme og hænder ved det fælles kaffebord, og Jytte Jøns fortalte senere, at den demente moder tabte sig meget og ikke fik nok at spise.

Jytte Jøns klagede gentagne gange til Thisted Kommune og blev til sin store frustration hen i forløbet frataget værgemålet over sin mor.

NORDJYSKE har flere gange beskrevet sagen og har bl.a. forsøgt at få udtalelser fra Thisted Kommunes ældrechef Anne Fink, tidligere socialdirektør Lone Becker og kommunaldirektør Ulrik Andersen. Alle har været forbeholdne for at udtale sig i sagen og henviser til deres tavshedspligt. Borgmester Ulla Vestergaard (S) henviser til sin kommunaldirektør.

Teamleder og daglig leder af Plejecentret Sct. Thøgersgaard i Vestervig, Charlotte Lauridsen, har haft lejlighed til at kommentere sagen og tage til genmæle. Det skete 22. december 2019 og igen 3. januar 2020.

Ligeledes har udvalgsformand Ida Pedersen (S) flere gange haft mulighed for at komme med sit syn på sagen i NORDJYSKE.

Altså: Vi har på NORDJYSKE fået en meget konkret henvendelse om et konkret problem, som vi har beskrevet, og vi har hver gang givet Thisted Kommune mulighed for at svare på kritikken.

Det er hverken sensationsjournalistik eller kulørt. Tværtimod er det jordnært og principielt, for det er netop pressens rolle at lytte til samfundets svageste - specielt når de oplever, at de - her Thisted Kommune - der skulle passe på dem, ikke gør det. Og så stille de ansvarlige til ansvar for manglende vilje eller evne til at løse opgaven.

Det skal pressen gøre vedholdende, og i det konkrete tilfælde kunne Thisted Kommune - ikke mindst Ida Pedersen (S) som udvalgsformand for sundhed og det sociale område - politisk forholde sig til essensen af kritikken uden at komme i karambolage med tavshedspligten. For er det den måde, et menneske ramt af demens skal behandles på?

Og skal hendes datter mødes med en fratagelse af værgemålet, så Thisted Kommune ikke engang kan garantere, at hun får en besked, hvis moderen er døende eller død? De spørgsmål forholder de to lokalpolitikere sig slet ikke til.

Har NORDJYSKE, spørger de to politikere, et medansvar for, at medarbejdere i plejesektoren bliver syge eller slet ikke vil ansættes i Thisted Kommune ved at trykke historierne om Ebba Mortensen? Nej! Skulle den logik følges, kan vi jo som presse ikke tillade nogen som helst kritik af magthavere eller snydepelse - og det er vel næppe det samfund, vi ønsker os.

Og igen: Substansen af historierne rummer ikke en generel kritik af de ansatte, men netop af behandlingen af en dement kvinde og hendes datter i en konkret sag. Og det er i sidste ende et politisk ansvar at tage på sig.

Så nok skal pressens vagthund kunne logre - og det gør den tit og ofte, når der er positive historier fra området, der skal fortælles. Men den skal også turde gø højt og alarmerende, når tingene ikke fungerer.