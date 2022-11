Pligtsejr til Bedsteds kvinder

BEDSTED:Bedsted-kvinderne i 1. division har været godt kørende i denne sæson, og søndag skulle de forsøge at hente fjerde sejr på stribe, da de på hjemmebane mødte Funder, der inden kampen var placeret på rækkens sidsteplads uden point. Uden at spille sig ud vandt Bedsted sikkert over Funder med 3-1.

- Funder er bestemt et hold, som vi skal slå, og det gjorde vi. Vi får roteret godt i dag og får hvilet nogle af spillerne. Desværre gav vi dem lidt sejren i andet sæt, men det endte heldigvis med ikke at få betydning for resultatet, siger Bedsted-træner Flemming West.

I første sæt satte thyboerne relativt hurtigt tingene på plads. Det stod hurtigt klart, at Bedsted var et niveau eller to over Funder, og Bedsted vandt første sæt med 25-13. I andet sæt lignede det igen, at Bedsted skulle få en sikker sætsejr. Thyboerne kom foran med hele 12-0, men derfra faldt tingene fra hinanden. Funder sneg sig langsomt men sikkert ind i sættet, og ganske overraskende endte Bedsted med at tabe første sæt med 21-25. I tredje sæt fandt Bedsted så de gode takter og kom tilbage på sejrskursen med en sejr i sættet på 25-18. I fjerde sæt blev klasseforskellen på de to hold endnu mere tydelig, og Bedsted lukkede og slukkede kampen med sejr i fjerde sæt på 25-16.

- Vi gjorde, det vi skulle i dag. Nu venter der en markant sværere opgave i næste uge mod Aalborg, siger Flemming West.