Pludselig skulle det gå stærkt: Brand på fiskekutter da den var på vej mod havn

HANSTHOLM:Besætningen på en fiskekutter fik torsdag eftermiddag meget travlt med at komme i land. Under indsejlingen til Hanstholm Havn opdagede de, at der var ild i kutterens maskinrum. Det oplyser indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, Mogens Hansen.

- De fik nogle problemer under indsejlingen, da det begyndte at ryge nede fra maskinrummet. Det var en kraftig røgudvikling, og der opstået brand dernede, siger Mogens Hansen.

Der var to personer ombord på fiskekutteren, og de alarmerede havnen. Der blev sendt en redningsbåd ud til dem, og den fik kutteren slæbt i havn.

Her lykkedes det brandfolkene fra Nordjyllands Beredskab at slukke branden, før den bredte sig til resten af kutteren.

- Det var ikke selve motoren, men nogle el-installationer i maskinrummet, som der var gået ild i. Men ilden er slukket, og vi har nogle røgdykkere nede for at sikre, at der ikke er ild andre steder, siger Mogens Hasen.

Ifølge Mogens Hansen er el-installationerne ødelagte, og der er sket store røgskader i maskinrummet, men røgen nåede ikke at skade andre dele af kutteren.

Samtidig oplyser han, at begge personer, der var ombord på kutteren, er uskadte.