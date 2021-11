PM Solutions og Morsing Data går sammen: Satser hårdt på nyt fælles firma

THY-MORS:PM Solutions i Thisted og Morsing Data i Nykøbing styrker samarbejdet og bliver kompagnoner i en ny fælles virksomhed.

- Vi udvider forretningen med et opkøb af halvdelen af Morsing Data, og så opretter vi et nyt firma, hvor Morsing Data ejer 51 pct. og vi har 49 pct., siger Peter Aagaard Eigtved, medejer af PM Solutions.

PM Solutions og Morsing Data har længe haft et samarbejde, men det har været svært at følge med efterspørgslen:

- Vi har haft rigtig svært ved at nå det, vi skal, og vores serviceniveau overfor kunderne har ikke været højt nok, siger Peter Aagaard Eigtved.

Derfor forener virksomhederne nu deres kræfter:

- Ved, at vi hver især indskyder nogle midler i den nye virksomhed, så får vi frigjort nogle resurser, der kan bruges til udvikling og markedsføring. I sidste ende bliver det en styrkelse af begge virksomheder, som især vil være til glæde for vores kunder, siger Peter Aagaard Eigtved og tilføjer:

- Vi har arbejdet sammen i en del år, og nu binder vi os endnu tættere sammen gennem et fælles firma.

Den nye virksomhed kommer til at servicere kunder, der benytter sig af økonomisystemet Uniconta, som Morsing Data og PM Solutions vil satse endnu mere på i fremtiden.

- Vi gør det for at vækste begge virksomheder, og især for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, siger Bjarne Morsing Larsen.

Det styrkede samarbejde har også vakt begejstring hos Uniconta, som øjner en styrket position for deres produkt i Thy og på Mors:

- Uniconta ser det som meget positivt, at vi på denne måde står sammen og angriber markedet i Nordvestjylland. Med de kvalifikationer, vi har, er vi sikre på, at vi kommer til at stå mega stærkt, siger Bjarne Morsing Larsen.

I første omgang er håbet at kunne ansætte en medarbejder, og når hjulene kommer i gang, vil nummer to sandsynligvis snart følge efter.