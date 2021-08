Pointløse: HVA Sydthy tabte igen

Viborg Sdrm. IK

HVA Sydthy

4-1

fodbold, serie 1

VIBORG:Heller ikke i tredje forsøg lykkedes det for oprykkerne fra HVA Sydthy at hente sæsonens første point i serie 1. På udebane mod Viborg Søndermarken blev det nemlig til et nederlag på 1-4 efter en kamp, hvor gassen gik af ballonen efter pausen.

- Det var et ærgerligt resultat, og vi mistede lidt humøret, da de scorede deres andet mål, siger Jens Rasmussen, der i søndagens opgør stod i spidsen for HVA Sydthy.

HVA Sydthy kom skidt fra start i kampen, men som halvlegen skred frem, kom de bedre med. Thyboerne fik også spillet sig frem til flere store chancer, men skarphed var en mangelvare for gæsterne. Kort før pausen tog hjemmeholdet så føringen, da HVA Sydthys markeringer svigtede.

Kort inde i anden halvleg modtog Jonas Bojesen et gult kort, og værterne fra Viborg udnyttede deres 10 minutter i overtal særdeles godt ved at score to gange. De to scoringer tog gejsten fra HVA Sydthy-spillerne, men i det 56. minut fik de en saltvandsindsprøjtning, da Jonas Christensen fik reduceret til 1-3. Den stilling holdt dog ikke længe, for umiddelbart efter reduceringen gik hjemmeholdet op og scorede igen. I den resterende del af kampen skabte Viborg flere store chancer, men en velspillende Søren Rasmussen i buret holdt værterne på fire scoringer.

- Vi manglede skarpheden, og den skal vi have fundet, siger Jens Rasmussen.

HVA Sydthys næste mulighed for at hente point er på torsdag, hvor de møder Herning Fremad.

Pausestilling: 1-0

Mål: 1-0 (45). 2-0 (49). 3-0 (55). 3-1 Jonas Christensen (56). 4-1 (59).