Per mærkede pludselig at noget var galt: Få sekunder efter lå lastbilen på siden

MOLLERUP:Per Kilsgaard, lastbilchauffør hos vognmand Karlo Bundgård fra Vesløs, fik sig en grim forskrækkelse, da han fredag formiddag sad trygt og varmt i førerhuset på den store Man-lastvogn, han var i fuld gang med at tippe 40 tons jordbrugskalk af på en mark ved en ejendom på Midtmors.

En stor del af kalken lå allerede på marken, da han pludselig kunne mærke på det store køretøj, at alt ikke var, som det burde være. Men før han kunne nå at reagere, væltede lastbilen med et ryk og lagde sig på siden.

Uheldet skete fredag formiddag på en mark nær Mollerup på Midtmors. Foto: Bo Lehm

Kalken havde Per Kilsgaard kort forinden hentet på Hillerslev Kalkværk i Thy, men på grund af den polarkulde, der hviler over Danmark i disse dage, havde en del af kalken i den ene side nået at fryse sig fast til aluminiumsvæggen på lastbilen på de godt 30 kilometer fra Hillerslev til Mollerup

- Det gav en skæv vægt, og så væltede bilen, fortæller Per Kilsgaard.

Du må have fået et chok?

- Njaeh - det var nu ikke meget tid til at få et chok. Det vrider jo chassiset, når den begynder at tippe rundt, og så slår den, når først den kommer langt nok over, så det gik stærkt. Men det her er da noget af det, vi helst skal undgå, det må jeg indrømme, fortæller Per Kilsgaard.

Han slap nådigt fra uheldet.

- Jeg fik en ordentlig mavepumper. Måske har jeg klemt et ribben, for jeg kan godt mærke, jeg er lidt øm, når jeg går rundt nu, fortæller Per Kilsgaard.

Han var alene, da uheldet skete.

- Men der var lige kørt en anden lastbil forbi. Han var kommet små 200 meter længere op ad vejen, da det skete. Da var han omme bag en ejendom, men han kunne simpelthen mærke, da det skete, fordi det gav et dunk, da min bil ramte jorden. Så han kom tilbage igen og hjalp mig ud af førerhuset, fortæller Per Kilsgaard.

Da lastbilen væltede, gav det så stort et dunk i jorden, at en chauffør i en lastbil små 200 meter væk kunne mærke det. Han vendte om og hjalp Per Kilsgaard ud af den væltede vogn. Foto: Bo Lehm

Han er ikke overrasket over, at kalk kan fryse fast til lastbilen med de temperaturer, vi har i øjeblikket.

- Vi har kørt kalk de sidste 14 dage, og der har også siddet lidt fast tidligere. Men slet ikke i det omfang som i det her tilfælde. Vi har læsset kalk af på den her måde 1000 gange før, og bilen stod også helt lige ude på marken. Men denne gang lagde den sig altså om på siden

Hvad siger din vognmand?

- Jamen.... Han siger ikke noget. Vi er selvfølgelig alle sammen kede af det, men det er jo ikke noget, der blev gjort med vilje, lyder det fra Per Kilsgaard.

Så sent som torsdag havde han indskærpet overfor en kollega, at man ikke stod ved siden af lastbilen, når kalken tippes af.

- Det er jo sket før, at sådan en er væltet, så enten sidder man i førerhuset. Eller også står man så langt væk fra den, at man er uden for rækkevidde. Det er helt grundlæggende viden.

Trods det ømme ribben er Per Kilsgaard klar til at møde på job igen mandag morgen. Og gerne for at køre kalk igen.

- Men jeg tror ikke, det bliver i den bil.