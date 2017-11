Advarsel mod tricktyv

THISTED: Poltiet advarer igen borgerne mod en person, som forsøger at komme ind i deres bolig for at stjæle værdier.

Mandag formiddag omkring klokken 10.45 gik det ud over to ældre mennesker på Rosenkrantzgade i Thisted, hvor tricktyven det ene sted hos en 84-årig mand dog blev jaget ud, da den ukendte ville have hjælp til at veksle en 500 kroneseddel.

Men fem minutter efter ringede han på hos en 94-årig kvinde, som lod sig lokke til at gå ind i et andet rum og banke på radiatoren, mens den ukendte man så stjal nogle kontanter fra en kommode.

Manden beskrives som udlænding, cirka 30 til 40 år, 170 cm høj og iklædt mørkt tøj.

Thisted Politi vil meget gerne høre fraborgere, som måtte have set noget til den ukendte mand og advarer samtidigt mod at lukke nogen ind, hvis man er det mindste i tvivl og i stedet straks ringe til politiet.

Har man oplysninger om episoden mandag kan man dog ringe på telefon 114.