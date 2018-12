Politi advarer bilister: Pas på - 20 køer på vejen

THY: Politiet advarer bilister, som kører ad Kystvejen ved Klitmøller.

Op mod 15-20 kreaturer er sluppet ud af en indhegning og vandrer frit rundt i området ved Kystvejen. Mørket har sænket sig, og derfor skal bilister se sig godt for og køre forsigtigt, hvis de vil undgå at køre ind i den større flok af kreaturer.

– Vi har ikke lassoer til at fange dem ind, siger vagtchef Carsten Henriksen fra Midt- og Vestjyllands Politi, som fik meldingen om de løse kreaturer mandag omkring kl. 16.15.

Kort før kl. 17 havde politiet dog fået kontakt kontakt til en mulig ejere af de løse kreaturer, og vedkommende ville hjælpe med at indfange dyrere.

Det er i området omkring Kvadderkjær ved Klitmøller, at der er risiko for at støde på dyrene på vejen, også Kystvejen.