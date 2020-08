Politi advarer mod løse dyr på vejene

THY-MORS:Ved midnatstid natten til fredag havde 10 kvier forvildet sig ud på vejen Langkæret i Redsted. Senere, ved tretiden i nat, løb tre heste rundt på Telefonvejen i Sindbjerg.

Lokalpolitiet i Thisted ser alvorligt på problemet med løse dyr på vejene. Det er særlig stort lige nu.

- Vi vil gerne bringe en opfordring til, at folk kigger deres hegn efter for at se, om de er intakte. Det er tiden lige nu, hvor heste, får og høveder får langt hår og tæt uld, som gør, at de uanfægtet kan brase igennem elektriske trådhegn. Hegnene kan desuden være kortsluttet, hvis bevoksningen ikke er blevet holdt nede, siger kriminalassistent Karl Tange, lokalpolitiet i Thisted.

Risiko for påkørsler

Der skaber farlige trafiksituationer.

- Specielt om natten er der risiko for at påkøre store dyr, og det er ikke ufarligt. Så klip græsset og tjek, at hegnspæle og tråde fungerer, som de skal, lyder opfordringen fra Karl Tange.