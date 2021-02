Politi advarer om kviksand på strand i Thy - sådan undgår du det

VORUPØR:Smeltevand fra klitterne og havvand fra Vesterhavet har slået kræfterne sammen og skabt en sø på stranden ved udløbet af Bøgsted Rende mellem Klitmøller og Vorupør i Thy - og dermed perfekte forudsætninger for kviksand på stranden.

Det har flere fodgængere i området, der er en del af Nationalpark Thy, fået en forskrækkelse over, og derfor bliver et område på mellem 70 og 100 meter på stranden spærret af fredag morgen kl. 7.

Det oplyser strandfoged Michael Mørk til NORDJYSKE, som torsdag blandt andet blev kontaktet af en mand, hvis datter og barnebarn havde siddet fast i sand til op midt på låret, men var kommet fri ved egen hjælp.

Situationen fik torsdag sidst på eftermiddagen Midt- og Vestjyllands Politi til at advare om situationen på Twitter.

Kviksand på stranden ved Bøgsted Rende i Thy. Strandfogeden oplyser, at det kan være forbundet med fare at færdes på stranden ved Bøgsted Rende, der hvor åen løber ud i havet. Kviksandet skyldtes meget vand i sandet. Afspærring etableres #politidk. — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) February 18, 2021

På de kanter kalder man også en sø på stranden for et "indhav". Et indhav er en vandsamling, som typisk opstår, hvor et vandløb har et smalt udløb til havet. Præcis som man ser ved Bøgsted Rende.

Fredag morgen kl. 7 bliver der skiltet med advarsler om kviksandet ved Bøgsted Rende. Arkivfoto: Peter Mørk

- Når der kommer sådan en sø, vil der være vand, der løber vand under sandet ud i havet. Når man træder ud i det, så er det ligesom kviksand, forklarer strandfogeden.

Hvor farligt er det?

- Folk bliver forskrækkede, når de går ud i det. Nu har jeg efter et langt liv ved kysten oplevet det mange gange, og man synker måske i til lige godt knæene. Højst 50-60 centimeter. Og gør man det, så bliver man selvfølgelig forskrækket. Især hvis man er barn, og der er en voksen, som skal ud og hente barnet, som så også synker lidt i, medgiver Michael Mørk som fastslår, at man under ingen omstændigheder kan forsvinde i kviksandet, som mange af os nok har et billede af fra tegneserieverdenen.

Michael Mørk har flere gange selv siddet fast i kviksand på stranden i det område, han har opsyn med.

- Jeg har mange gange skullet tilbage for at hente mine gummistøvler, fordi jeg er trådt ud af den for at komme fri, fortæller Michael Mørk.

Han forklarer, at man ikke kan se, hvor strand bliver til kviksand. Men han har et godt råd til folk, der færdes på stranden og ser en sø mellem klitter og brænding.

- Man skal bare lade være med at gå nedenom en sø på stranden. Man skal altid passere den ved at gå forbi mellem den og klitterne, lyder rådet fra strandfogeden.