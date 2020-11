Politi: Nu er den sidste mink i Thy aflivet

NORDJYLLAND. Mens bølgerne går højt på Christiansborg om det manglende lovgrundlag for aflivningen af op mod 17 millioner mink i Danmark, fortsætter aflivningen på fuld tryk i blandt andet Nordjylland.

Tirsdag aften oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, at aflivningen af samtlige mink i Thy nærmer sig afslutningen:

"Fødevarestyrelsen har i dag (tirsdag/red.) aflivet en smittet besætning ved Snedsted. Det skulle være de sidste mink i Thisted Kommune, og myndighederne går nu i gang med kontrolbesøg hos de minkavlere, der selv har stået for aflivningen. Thisted Kommune havde kun en enkelt farm med raske mink uden for risikozonerne. Dyrene på denne farm, der ligger mellem Thisted og Sennels, er altså nu også aflivet, og myndighederne har allerede været på afsluttende kontrolbesøg der", s kriver politiet i en pressemeddelelse .

Vi er meget taknemlige for, at minkavlerne hjælper til, selv om de står i en yderst vanskelig situation. Helle Kyndesen, politidirektør, Midt- og Vestjyllands Politi

Selv om mange minkavlere er rystede og dybt berørte over masseaflivningen af de mange millioner mink, har de samarbejdet med myndighederne, ifølge politiet:

- Beslutningen om at aflive minkene er taget af hensyn til folkesundheden, men den rammer et helt erhverv hårdt. Der er tale om en omfattende indsats med mange myndigheder involveret, og vi er meget taknemlige for, at minkavlerne hjælper til, selv om de står i en yderst vanskelig situation. Minkavlernes hjælp er et utroligt stort bidrag til, at vi alle kommer så godt gennem pandemien som overhovedet muligt, udtaler politidirektør Helle Kyndesen, Midt- og Vestjyllands Politi, i pressemeddelelsen.

Region Nordjylland og Region Midtjylland tilbyder krisehjælp til minkavlerne, deres familier og de ansatte, oplyser politiet.

Det regionale beredskab vdr. mink-aflivning Den regionale beredskabsstab består af: Politiet, Fødevarestyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, Region Nordjylland, Region Midtjylland og de kommunale beredskaber. Kilde: Midt- og Vestjyllands Politi VIS MERE