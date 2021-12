Politi på knallertrazzia: Halvdelen var ulovlige

THISTED:Midt- og Vestjyllands Politi var tirsdag i Thisted for at holde færdselsaktion med fokus på knallerter.

18 knallerter blev stoppet, og heraf var ni det, der på politisprog hedder "konstruktivt ændret", hvilket vil sige, at de var tunet til at køre hurtigere end det tilladte.

Der blev skrevet 28 sager fordelt på 17 sigtede i forbindelse med aktionen, heraf var to dog bilister, der talte i håndholdt mobiltelefon.

Der var bøder for manglende registrering, forsikring og styrthjelm, mens én blev taget for spritkørsel og to var helt frakendt førerretten.

- Det er mange på sådan en eftermiddag. Vi gør det jævnligt og det bliver vi ved med, for det ser ud til, der er god grund til det, siger politikommissær Jørgen Jensen fra Thisted Politi.