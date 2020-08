Spritkontrol gav kuldegysninger: Alt for mange kørte rundt med for høj promille

THY/MORS:10 spritbilister fik målt en promille, der var så høj, de måtte aflevere en blodprøve. Sådan blev det nedslående resultat, da politiet fredag eftermiddag og aften satte fokus på sommerlandet i Thy og på Mors, fortæller leder af færdselspolitiet i Midt- og Vestjylland Jørgen Christensen.

- Det er simpelt hen for mange. Man kan få kuldegysninger, når man tænker over, hvor mange, der så har kørt rundt med for høj promille, uden vi fik fat på dem, siger han.

Det er skræmmende nok i sig selv, men hvad der er lige så galt, er, at der var rigtig mange, der blæste ballonen op til 0.3 eller 0,4. De var jo så tæt på grænsen, at de ikke selv har kunnet vurdere, om de har kørt spirituskørsel. Jørgen Christensen,, leder af færdselspolitiet i Midt- og Vestjylland

Ud over de 10 spritbilister, var der også en enkelt narkopåvirket bilist, og de 11 fordeler sig med både lokale og turister, fortæller Jørgen Christensen.

Ud over spiritus og narko, måtte de ti betjente, der var på vejene fredag eftermiddag og aften, notere en del andre færdselsforseelser.

En enkelt meget stor hastighedsoverskridelse i en by gav frakendelse af kørekortet, hvilket også var tilfældet i et anden, knap så graverende overskridelse. Derudover var der syv andre hastighedsoverskridelser, der var så store, de har givet klip i kørekortet. Flere tilfælde af kørsel for rødt lys, manglede sikkerhedsseler og mobilsnak var også med i fangsten ved fredagens aktion i Thy/Mors-området.

Endelig måtte to knallertkører se deres knallerter blive sendt til destruktion, da de blev taget for anden gang i at køre på en ulovlig knallert. Syv andre blev noteret for at køre på ulovlig knallert for første gang.

Politiets kontrolaktion på sommervejene i Thy og på Mors fortsætter hele dagen lørdag, oplyser Jørgen Christensen.